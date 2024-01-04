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المجلس الأعلى للقضاء: إنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن

المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء
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عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.اضافة اعلان

إنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن

 وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
وأصدر المجلس موافقته على الدراسة المتعلقة بإنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن، وقصر نظر القضايا الجزائية على المحاكم الجزائية فقط، بهدف تركيز النظر القضائي وتعزيز جودة الأحكام.

توجيه 30 قاضيًا للعمل في المحاكم الجزائية

 كما وافق المجلس على توجيه 30 قاضيًا للعمل في المحاكم الجزائية بعد إنهائهم برنامج الدبلوم العام للعلوم القانونية في معهد الإدارة العامة.

واستعرض المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعدد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة، إضافةً لتسمية عدد من رؤساء المحاكم.

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