"المجدول والصقعي" يتصدران مهرجان خضري سدير الأول للتمور

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قال محمد المقبل، صاحب مزرعة الحناضل بسدير، إنه استطاع الحصول على فصائل النخيل من جميع المناطق، مستعرضا أنواع التمر وبيئة النشأة.





التمر المجدول:



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واستغرض "التمر المجدول" والذي يعتبر من المغرب، وهناك الشيشي وأصله من الأحساء.

التمر الصقعي :

وقال إن من بين أنواع التمور أيضا لديه هو "الصقعي" والذي يسمى أيضا "صيحة العصر" ويعتبر من أغلى التمور في المملكة.





التمر الخضري:



تمر صقعي



وأضاف أن من ضمن الأنواع هو نوع "الخضري" وهو من أنفس التمور ويطلق عليه "الفريدة" وهو أكثر نخلة تنتج تمر وتصل إلى 250 كيلو للنخلة الواحدة.ويعد تمر الصقعي أحد أكثر التمور طلباً خاصةً في فترة الأعياد وخلال شهر رمضان، وعادةً ما يتم حشوه بالمكسرات والهيل، حيث اشتهر بسب لونه وملمسه الفريد؛ إذ إن له لوناً ذهبياً مصفر من الأعلى وملمساً جافاً، ولبقية الثمرة لون بني وملمس طري، بالإضافة إلى أنّ مذاقه يعد معتدل الحلاوة، ويفضل حفظه في مكان جاف وبارد وبعيد عن أشعة الشمس، كما وينصح بوضعه في الثلاجة إذا كان معبأ في عبوة وتم فتحه.فوائد تمر الصقعييمكن تناول تمر الصقعي في أي وقت من اليوم بسبب محتواه المعتدل من السكر، كما ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي لها دور في المحافظة على صحة الجسم وبعض الفوائد الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود دراسات وأبحاث علمية كافية لإثبات هذه الفوائد، لذلك هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات، وفيما يأتي بعض الفوائد الصحية المحتملة لتمر.



