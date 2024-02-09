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المتحدث الأمني للداخلية: تصويرك للجريمة ونشرها.. جريمة (فيديو)

متحدث الداخلية
المتحدث الأمني للداخلية
أ أ
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أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، على أن تصويرك للجريمة ونشرها، يعد جريمة معلوماتية، داعيًا المواطن ألا يعالج جريمة بجريمة.اضافة اعلان

تصوير الجرائم ونشرها جريمة معلوماتية

جاء ذلك من خلال تصريحات المتحدث الأمني لوزارة الداخلية مع برنامج "الشارع السعودي".
وقال متحدث الداخلية: على المواطن عندما يصادف مخالفة وجريمة وقام بتصويرها، ما عليه إلا القيام بتقديم بلاغ لدى الجهات الرسمية.

تصوير الجريمة يعتبر جريمة أخرى في التشهير بآخرين

وأضاف، النشر لن يفيد المجتمع ولا يعالج الجريمة، بل يضيف جريمة أخرى في التشهير بآخرين، وأضرار أخرى تلحق بالمجتمع بصفة عامة.

نشر المحتوى المرئي للجرائم أو محتوى كاميرا المراقبة مخالفة

وأشار المتحدث إلى أن نشر المحتوى المرئي من كاميرات المراقبة الأمنية جريمة أخرى يعاقب عليها النظام، وناشد الجميع بالالتزام بالأنظمة التي تحكم التعامل مع نشر فيديوهات الحوادث.

عقوبة تصوير شخص دون رضاه

تنص المادة الثالثة من القانون على عقوبة بالسجن لمدة عام أو غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال لكل من قام بتصوير مقطع فيديو لشخص ما دون موافقته ونشرها على الإنترنت.
هذه العقوبة بالإضافة إلى عقوبات أخرى قد يتم توقيعها على الجاني مثل السوابق الجنائية، الاقصاء الاجتماعي، فقدان الجنسية وغيرها ، وفقًا لصفحة المحامي سعد الغضبان.

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