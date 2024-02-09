المتحدث الأمني للداخلية: تصويرك للجريمة ونشرها.. جريمة (فيديو)

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أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، على أن تصويرك للجريمة ونشرها، يعد جريمة معلوماتية، داعيًا المواطن ألا يعالج جريمة بجريمة.





تصوير الجرائم ونشرها جريمة معلوماتية



تصوير الجريمة يعتبر جريمة أخرى في التشهير بآخرين



نشر المحتوى المرئي للجرائم أو محتوى كاميرا المراقبة مخالفة



عقوبة تصوير شخص دون رضاه





تصويرك للجريمة ونشرها يعتبر "جريمة معلوماتية"، وعندما تشاهد وتوثق جريمة تقدم بها للجهات الأمنية للإبلاغ عنها، فلا تعالج الجريمة بجريمة. 📸

pic.twitter.com/1kOIYhdV99 المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد "طلال الشلهوب":تصويرك للجريمة ونشرها يعتبر "جريمة معلوماتية"، وعندما تشاهد وتوثق جريمة تقدم بها للجهات الأمنية للإبلاغ عنها، فلا تعالج الجريمة بجريمة. 📸 #الشارع_السعودي February 9, 2024

جاء ذلك من خلال تصريحات المتحدث الأمني لوزارة الداخلية مع برنامج "الشارع السعودي".وقال متحدث الداخلية: على المواطن عندما يصادف مخالفة وجريمة وقام بتصويرها، ما عليه إلا القيام بتقديم بلاغ لدى الجهات الرسمية.وأضاف، النشر لن يفيد المجتمع ولا يعالج الجريمة، بل يضيف جريمة أخرى في التشهير بآخرين، وأضرار أخرى تلحق بالمجتمع بصفة عامة.وأشار المتحدث إلى أن نشر المحتوى المرئي من كاميرات المراقبة الأمنية جريمة أخرى يعاقب عليها النظام، وناشد الجميع بالالتزام بالأنظمة التي تحكم التعامل مع نشر فيديوهات الحوادث.تنص المادة الثالثة من القانون على عقوبة بالسجن لمدة عام أو غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال لكل من قام بتصوير مقطع فيديو لشخص ما دون موافقته ونشرها على الإنترنت.هذه العقوبة بالإضافة إلى عقوبات أخرى قد يتم توقيعها على الجاني مثل السوابق الجنائية، الاقصاء الاجتماعي، فقدان الجنسية وغيرها ، وفقًا لصفحة المحامي سعد الغضبان.