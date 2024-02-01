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المالية تطلق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة تحت اسم "صح"

وزارة المالية
وزارة المالية
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أطلقت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، وذلك تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).اضافة اعلان

إطلاق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد

وقررت وزارة المالية أن يكون الحد الأدنى للصك ألف ريال قيمة صك واحد، والحد الأعلى 200 ألف ريال لكل فرد.
وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة عبدالعزيز الفريح، أن إطلاق منتج "صح" يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد، وفقا لـ "الوطن".
ويهدف إلى تحفيز الأفراد على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

الصك يطرح بشكل شهري حسب التقويم المعلن

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ هاني المديني أن هذه الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقوّمة بالريال السعودي، والتي ستطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بـمنتج "صح".
وبين أن "هذه المبادرة تمثل حافزاَ للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة لفئات مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها".

المنتج متوافق مع الشريعة ويوفر عوائد مجزية

يوفر المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية "صح" عوائد مجزية، وسيطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية، وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.
وتبدأ فترة الاشتراك في أول إصدار من منتج "صح" في شهر فبراير 2024م، حيث سيطرح في اليوم الرابع من الشهر وحتى اليوم السادس منه. وللاطلاع على تفاصيل المنتج، والتقويم الزمني لإصداراته الرجاء زيارة الرابط.


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