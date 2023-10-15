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صحيفة تواصل الالكترونية

الكيلو بـ 295 ريالاً.. 4 أسباب وراء ارتفاع أسعار التمور

تمور الاحساء
تمور الأحساء
أ أ
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شهد مزاد موسم الصرام في مدينة الملك عبدالله للتمور في الأحساء، بيع أغلى صفقة تمور بـ295 ريالاً للكيلوجرام الواحد بما يعادل 71 ألف ريال لمقدار يساوي 240 كلجم.اضافة اعلان
أرجع التجار والمتعاملون حسب تصريحاتهم لصحيفة "الوطن"، ارتفاع الأسعار في المزاد هذا الموسم بنسبة 75% مقارنة بأسعار التمور في مزاد الموسم الماضي، لـ 4 أسباب.


4 أسباب وراء ارتفاع الأسعار

1ـ نفاد المخزون من التمور في ثلاجات المزارعين والمصانع والتجار.
2ـ كثرة الطلبات الخارجية للتصدير، وإقبال كبير من تجار من داخل وخارج المملكة بكميات كبيرة.
3ـ نقص كميات المحصول في الموسم الحالي.
4ـ ارتفاع الجودة، وتطور المزارعين والعملية الزراعية في الأحساء، وإنتاج تمور بجودة عالية.


زيادة أعداد الزوار في المملكة

وأكد الخبير في التحكيم التجاري شيخ سوق تجار التمور في الأحساء، عبدالحميد آل بن زيد، أن زيادة أعداد الوافدين والزوار، منهم الحجاج والمعتمرون، أسهمت في تسويق محصول التمور المملكة.
موضحًا أن الغالبية العظمى من هؤلاء الوافدين يحرصون على شراء واقتناء التمور، والحد الأدنى لكل سائح كيلوجرام واحد، سواء كان الشراء مباشرة من السوق المحلي، وبالشراء «الإلكتروني».


ضرورة التوسع في متاجر التجزئة

وأضاف عبدالحميد أن الأحساء تستهدف أعدادًا كبيرة من الزوار، لذلك فإن التوسع في متاجر التجزئة بات ضرورة ملحة في الأحساء، مشيدًا بمهرجانات التمور في الأحساء التي تشهد تنوعًا وجودة في التمور.
وقال المشرف على المزاد مدير العلاقات العامة في أمانة الأحساء، بدر الشهاب: لقد ارتفعت وتيرة الحركة الشرائية بالتجزئة من الأفراد، وخاصة من الدول خليجية المجاورة، وهي تجربة جديدة للمزاد.
مشددًا على مصداقية نتائج فحص وتحليل التمور الواردة للمزاد، ومضيفًا أن التمور التي كانت تباع بـ 400 ريال في الموسم الماضي، تم بيعها في هذا العام بأكثر من 700 ريال.


منصة تمور السعودية

وأوضح الخبير والمدرب في التجارة الإلكترونية، حسين الحاجي، أن منصة «تمور السعودية»، وهي منصة حكومية، تقدّم منتجات التمور الحاصلة على علامة التمور السعودية كمبادرة مميزة من المركز الوطني.
وبهدف تمكين تجارة التمور وصناعاتها التحويلية إلكترونيًا، للوصول إلى نطاق واسع من المتسوقين عبر الإنترنت من خلال منصة وطنية تحتوي على عدد كبير من المتاجر

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