الكويت تُودّع قائدها.. شاهد مراسم دفن الأمير نواف بمقبرة الصليبيخات

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وسط حالة من الحزن وبمشاركة جميع أفراد الأسرة الحاكمة، تم ، اليوم الأحد، دفن أمير الكويت
الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح في مقبرة الصليبيخات.
فيديو | لقطات لدفن الأمير الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح في مقبرة الصليبيخات#الإخبارية pic.twitter.com/D9fJ8Jm1Xl— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023
أمير الكويت يشارك في مراسم أخيه الراحلوعقب مشاركته في صلاة الجنازة صباح اليوم، ظهر أمير
الكويت الشيخ مشعل الصباح وهو يذرف الدموع حزنًا على رحيل أخيه الأمير.
فيديو | لقطات لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح في مقبرة الصليبيخات #الإخبارية pic.twitter.com/O2yLBvohR7— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023
مراسم دفن الأمير نواف بمقبرة
الصليبيخاتوبمشاركة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أدى
جموع المصلين من أبناء الشعب الكويتي صباح اليوم، صلاة الميت على جثمان أمير
الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.
اظهار ألبوم ليست
صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحلوشهد مسجد بلال بن رباح بالكويت مشاركة شعبية واسعة في
جنازة الأمير الراحل حيث ظهر تأثر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بعد نقل
جثمان الأمير الراحل إلى مقبرة الصليبيخات، وعقب أداء صلاة الجنازة تم نقل جثمان
الأمير الراحل إلى مقبرة الصليبيخات.
مراسم الدفن تقتصر على أقرباء سموه فقطكما أعلن الديوان الأميري، أن الصلاة على الأمير الراحل
الشيخ نواف الأحمد (رحمه الله) في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق تقام اليوم
الأحد الساعة 9 صباحًا، وأنها مفتوحة للجميع، بينما تقتصر مراسم الدفن على أقرباء
سموه فقط.
العزاء في ديوان أسرة آل صباحوأكد الديوان الأميري، أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد
الشيخ مشعل الأحمد، سوف يستقبل وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان
أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الاثنين من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم
الثلاثاء من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.
خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويتووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود (حفظه الله) بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر
الصباح (رحمه الله) اليوم الأحد بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
عاجل 🔴— خبر عاجل (@AJELNEWS24) December 17, 2023
الكويت تودع الأمير الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح.
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