الكشف عن سبب التكدس المروري على طريق جدة.. وتحذير مهم

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يشهد طريق جدة الرياض حالة شبه مستمرة من التكدس المروري بسبب عدم التزام بعض قائدي السيارات الراغبين في الخروج إلى الجسر المعلق بالمسارات المخصصة لهم. اضافة اعلان





سر التكدس المروري بطريق جدة



بطئ حركة السيارات بطريق جدة غرب الرياض



اهتمام مستمر وتحذير لقائدي السيارات



ورصدت "الإخبارية"، التكدس المروري على طريق جدة، مؤكدة أن ذلك سببه عدم الالتزام بالمسارات أثناء النزول مع المخرج المؤدي إلى الجسر المعلق.وبثت مقطع فيديو يظهر زحام طريق جدة وأظهر مقطع فيديو حركة السيارات البطيئة على مسافة طويلة على طريق جدة غرب الرياض في اتجاه الجسر المعلق.وفي إطار الاهتمام المتواصل والحرص الدائم والمتابعة المستمرة من قبل سمو أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير المدينة، تم التوجيه بتشكيل لجنة لدراسة موضوع الاختناقات المرورية لبحث المشكلة ولأجل وضع كافة الحلول المناسبة للقضاء على تلكم المشكلات، مع تحذير السائقبن وقائدي المركبات بضرورة أخذ الحيطة والالتزام بالتعليمات المرورية.