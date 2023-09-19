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الكثافة وصلت 40 طالبا.. تعليم الطائف يطالب بتفكيك تكدس طلاب الفصول

تعليم الطائف
تعليم الطائف
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طالبت إدارة تعليم الطائف وزارة التعليم بإيجاد حلول عاجلة لأزمة تكدس الطلاب في الفصول، بحسب عكاظ.

التعليم المدمج 

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وقال المتحدث باسم تعليم الطائف عبدالله العازمي، إنه تم الرفع للوزارة لتطبيق نمط التعليم المدمج أو المسائي لبعض المدارس المشتركة في المبنى أو المسائية المزدحمة بهدف فتح فصول إضافية لاستيعاب المزيد من قوائم الانتظار.

وأشار  إلى أن الطلبات المعلقة لقبول الطلاب في المدارس قليلة وغير مقلقة وتتم معالجتها وفقاً للأنظمة والتعليمات،

حلول مؤقتة



وبدأت إدارة تعليم المحافظة، في اتخاذ العديد من الحلول للوقت الحالي والمستقبل لمشكلة تكدس الطلاب والطالبات في عدد من المدارس، إذ تمت برمجة عدد من المشاريع الحكومية المدرسية الكبيرة لاستبدال المباني المستأجرة.

كما تم بناء فصول إضافية للمشاريع القائمة في الأحياء المكتظة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات نتيجة النمو السكاني المتزايد في عدد من الأحياء شمال الطائف.

وأيضا تم استحداث ٨ مدارس جديدة في الأحياء ويجري التنسيق مع هيئة عقارات الدولة لاستئجار مبانٍ تمهيداً لتشغيلها.

أولياء الأمور 



يذكر أن عدد من أولياء الأمور شكوا من تكدس الطلاب في المدارس، إذ أن بعض المستأجرة تزدحم فصولها الضيقة بما يصل إلى ٤٠ طالباً مما يضاعف معاناة الطلاب في استيعاب الدروس.

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