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القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم تضبط مخالفاً لنظام البيئة

حطب محلى - مخالف - القوات الخاصة لأمن الطرق - الامن البيئي
أمن الطرق
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ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم، مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

نقل الحطب المحلي

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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