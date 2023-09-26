الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط (6) مخالفين لنظام البيئة

الصيد
ارشيفية
أ أ
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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (6) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة تبوك، وضُبط بحوزتهم بندقيتان ناريتان، و(12) صندوق ذخيرة نارية، وبندقية هوائية، و(100) ذخيرة هوائية، و(30) طيراً مصيداً.اضافة اعلان
وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

عقوبة الصيد دون ترخيص

وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية (80) ألف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

مكة المكرمة

وفي وقت سابق، نشرت أمانة منطقة مكة المكرمة فيديو يوضح العديد من الضبطيات التي نقذتها الأمانة خلال أسبوع.

وبحسب الإمانة فإن مجموع الضبطيات بلغ ٩٥ مخالفا لنظام البيئة، من بينها ضبط ٥ مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.

ضبط مخالفين لنظام البيئة:


كما تم ضبط ٣٤ مخالفا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، فضلا عن ٢٩ مخالفا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي ١٠٩١ من الإبل.

وتم ضبط ٢٣ مخالفا لنظام البيئة لدخولهم المحميات دون ترخيص، فضلا عن مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص.

غرامة 100 ألف ريال


تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، إجراء تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية الخاصة بالتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.

وحددت الوزارة 3 فئات للغرامات التي تسري على المخالفين للائحة التنفيذية للتصاريح حسب التعديلات الجديدة.

وقالت إن المخالفات تصل إلى 100 ألف ريال في حدها الأقصى، على من يتورط في تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو تقرير يقدم إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وبحسب التعديلات المرتقبة، فإن تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة يقدم إلى المركز غرامتها تبدأ من ألف ريال إلى 100 ألف ريال وتصحيح المخالفة مع إحالة المخالف إلى النيابة العامة.

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