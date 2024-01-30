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القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط 3 مقيمين وتكشف تفاصيل جريمتهم

الامن العام - القبض على مواطن - ارشيفية
أرشيفية
أ أ
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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (3) مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون تصريح، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
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الإبلاغ عن المخالفين


وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

ضبط مخالفين بمنطقة الرياض

وفي وقت سابق، ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بمحافظة وادي الدواسر، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

مخالف لنظام البيئة

‏كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة إلقاء مياه ملوثة في أي وسط بيئي غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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