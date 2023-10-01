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القوات الجوية تُشارك في تمرين "درع السند" في باكستان

القوات الجوية
القوات الجوية
أ أ
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 تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين "درع السند 2023"، الذي يُنفذ في قاعدة مصحف الجوية في جمهورية باكستان الإسلامية.

تمرين درع السنداضافة اعلان


 وكان في وداع المجموعة المشاركة في التمرين لدى مغادرتها قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي، نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي.
 واستعرض نائب قائد القوات الجوية، المعدات المشاركة، ووقف على جاهزية العناصر البشرية، واطّلع على الاستعدادات والتحضيرات.

المهام القتالية


 وحث نائب قائد القوات الجوية المشاركين على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مشددًا على الحرص على سلامة التنفيذ.

أهداف التمرين


 ويهدف التمرين الذي تنطلق فعالياته نهاية الأسبوع الجاري، وتستمر لنحو شهر، إلى التدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية، والاستفادة من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية، إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ مع الدول الصديقة المشاركة، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية بين الدول المشاركة.
 
وتشارك المملكة ممثلة في قواتها الجوية في تمرين "درع السند 2023" إلى جانب قوات الدولة المستضيفة جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا.

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