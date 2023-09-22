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القوات البحرية: مشاركتنا في احتفالات اليوم الوطني 93 هي الأضخم من نوعها

القوات البحرية
القوات البحرية الملكية
أ أ
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أكد متحدث القوات البحرية، محمد التوم، على أن مشاركة القوات البحرية الملكية لهذا العام بمناسبة اليوم الوطني، هي الأضخم من نوعها، وتأتي بمتابعة حثيثة من قائد القوات البحرية الفريق ركن فهد بن عبد الله الغفيلي.اضافة اعلان


مشاركة 3 مناطق في احتفال البحرية

وقال إن المشاركة تتمثل في 3 مناطق من مملكتنا الحبيبة، بدءًا بمسيرة الدراجين في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، وبالهيئة الملكية بالجبيل، وبالفناتير بمحافظة جدة.
وأضاف، يقوم الأسطول الشرقي والغربي بمعارض تشارك فيها فصائل متعددة من وحدات البحرية الملكية السعودية، حيث تشهد عروضًا جوية وبحرية وبرمائية وعلى اليابسة.


جهود القوات البحرية الملكية

منوهًا بأنها تعمل على تعريف المواطنين على جهود القوات البحرية الملكية السعودية.
وأضاف، هناك أيضًا مسيرة للخيالة، حيث ارتباط الخيل بتوحيد المملكة على يد المؤسس طيب الله ثراه.
وأشار إلى أن المعارض سوف تشمل أسلحة حديثة للمشاة والقوات الخاصة، إضافة إلى مجسمات السفن البحرية.


عرض للأطفال بالمعدات التشبيهية

وقال: سوف يتم عرض تجربة للأطفال بالمعدات التشبيهية مع لبس معدات السلامة، وتحت إشراف المدربين.
وأكد متحدث القوات البحرية على أن هناك مشاركة لفئة غالية على قلوبنا من أبناء الشهداء كرسالة شكر وتقدير لهم.

 

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