القوات البحرية: مشاركتنا في احتفالات اليوم الوطني 93 هي الأضخم من نوعها

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أكد متحدث القوات البحرية، محمد التوم، على أن مشاركة القوات البحرية الملكية لهذا العام بمناسبة اليوم الوطني، هي الأضخم من نوعها، وتأتي بمتابعة حثيثة من قائد القوات البحرية الفريق ركن فهد بن عبد الله الغفيلي.
وقال إن المشاركة تتمثل في 3 مناطق من مملكتنا الحبيبة، بدءًا بمسيرة الدراجين في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، وبالهيئة الملكية بالجبيل، وبالفناتير بمحافظة جدة.
مشاركة 3 مناطق في احتفال البحرية
وأضاف، يقوم الأسطول الشرقي والغربي بمعارض تشارك فيها فصائل متعددة من وحدات البحرية الملكية السعودية، حيث تشهد عروضًا جوية وبحرية وبرمائية وعلى اليابسة.
منوهًا بأنها تعمل على تعريف المواطنين على جهود القوات البحرية الملكية السعودية.
جهود القوات البحرية الملكية
وأضاف، هناك أيضًا مسيرة للخيالة، حيث ارتباط الخيل بتوحيد المملكة على يد المؤسس طيب الله ثراه.
وأشار إلى أن المعارض سوف تشمل أسلحة حديثة للمشاة والقوات الخاصة، إضافة إلى مجسمات السفن البحرية.
وقال: سوف يتم عرض تجربة للأطفال بالمعدات التشبيهية مع لبس معدات السلامة، وتحت إشراف المدربين.
عرض للأطفال بالمعدات التشبيهية
وأكد متحدث القوات البحرية على أن هناك مشاركة لفئة غالية على قلوبنا من أبناء الشهداء كرسالة شكر وتقدير لهم.
فيديو | متحدث القوات البحرية محمد التوم: مشاركتنا في احتفالات #اليوم_الوطني93 تغطي 3 مناطق وهي الأضخم من نوعها#الإخبارية#نحلم_ونحقق pic.twitter.com/hGYswGB7Xx— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 22, 2023