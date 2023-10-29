القضاء على ازدواجية التفتيش والرقابة بهذه الخطوة.. تعرف على التفاصيل

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قال الدكتور سعود المريشد، إن موافقة مجلس الوزراء بإنشاء مركز باسم "المركز الوطني للتفتيش والرقابة"، من شأنها أن تتوحد جهود التفتيش والرقابة وستتحسن نوعية آلية أعمالها ومخرجاتها. اضافة اعلان

وأضاف عبر صحيفة "الرياض"، أنه يتوقع أن يكون لهذا المركز دور في تعزيز بيئة الأعمال وكفاءة أدائها، بما يسهم في زيادة نسبة الامتثال الحقيقي للاشتراطات المتطلبة من الجهات الرقابية.

كما توقع كذلك أن يؤدي إلى رفع جودة ما تقدمة منشآت القطاع الخاص المتنوعة من خدمات للمستهلك نتيجة الحماية والرعاية لحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.





توحيد جهود الرقابة



القضاء على غياب التنسيق



ووفقًا للمريشد: "يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعنى بتنسيق أعمال التفتيش وتوحيد جهود الرقابة والمتمثلة في الزيارات الميدانية المشتركة بين عدة جهات حكومية وتطوير آلياتها".وأشار إلى ذلك "يعكس الوضوح والنزاهة والشفافية، وحفظ الحقوق بتبيان طرق وآليات النظر في الاعتراضات، والتوعية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات المتطلبة تحقيقًا لرفع معدلات الالتزام بالأنظمة والامتثال للاشتراطات في بيئة الأعمال".وأوضح أن الهدف من إنشائه "القضاء على أسباب ازدواجية التفتيش والرقابة ومجالاتهما، وتقليل ما يترتب عليهما من تكرار في الزيارات غير المنسقة فيما بين جهات حكومية متعددة لتخفيف العبء على منشآت القطاع الخاص وأعمالها".وبين أن ذلك "سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق الوطني نتيجة القناعة بوضوح آلية عمل الزيارات الميدانية وحملاتها وحوكمة مخرجاتها بصورة مؤسساتية".