الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

القضاء على ازدواجية التفتيش والرقابة بهذه الخطوة.. تعرف على التفاصيل

المركز الوطني التفتيش والرقابة
المركز الوطني للتفتيش والرقابة
أ أ

قال الدكتور سعود المريشد، إن موافقة مجلس الوزراء بإنشاء مركز باسم "المركز الوطني للتفتيش والرقابة"، من شأنها أن تتوحد جهود التفتيش والرقابة وستتحسن نوعية آلية أعمالها ومخرجاتها.اضافة اعلان
وأضاف عبر صحيفة "الرياض"، أنه يتوقع أن يكون لهذا المركز دور في تعزيز بيئة الأعمال وكفاءة أدائها، بما يسهم في زيادة نسبة الامتثال الحقيقي للاشتراطات المتطلبة من الجهات الرقابية.
كما توقع كذلك أن يؤدي إلى رفع جودة ما تقدمة منشآت القطاع الخاص المتنوعة من خدمات للمستهلك نتيجة الحماية والرعاية لحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

توحيد جهود الرقابة

ووفقًا للمريشد: "يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعنى بتنسيق أعمال التفتيش وتوحيد جهود الرقابة والمتمثلة في الزيارات الميدانية المشتركة بين عدة جهات حكومية وتطوير آلياتها".
وأشار إلى ذلك "يعكس الوضوح والنزاهة والشفافية، وحفظ الحقوق بتبيان طرق وآليات النظر في الاعتراضات، والتوعية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات المتطلبة تحقيقًا لرفع معدلات الالتزام بالأنظمة والامتثال للاشتراطات في بيئة الأعمال".

القضاء على غياب التنسيق

وأوضح أن الهدف من إنشائه "القضاء على أسباب ازدواجية التفتيش والرقابة ومجالاتهما، وتقليل ما يترتب عليهما من تكرار في الزيارات غير المنسقة فيما بين جهات حكومية متعددة لتخفيف العبء على منشآت القطاع الخاص وأعمالها".
وبين أن ذلك "سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق الوطني نتيجة القناعة بوضوح آلية عمل الزيارات الميدانية وحملاتها وحوكمة مخرجاتها بصورة مؤسساتية".

اقرأ أيضا

تعليق الدراسة
8:01 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. بالتفاصيل.. تعليق الدراسة حضوريًا اليوم في هذه المناطق

67676
7:52 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

أجواء صباحية ماطرة في المدينة وعسير (فيديو)

النفايات البحرية
7:41 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

20 مليونًا غرامة التخلص من النفايات الخطرة في البحار والسواحل

أمطار المملكة 4
7:31 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

منها الرياض ومكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على معظم المناطق

اقرأ أيضا

"الشؤون الدينية" توضّح سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين الشريفين

اليوم.. إدارة تعليم القريات تعلّق الدراسة الحضورية بجميع مدارس المحافظة

التعليم تنشر جداول الحصص من الأسبوع الـ 11 لكافة المراحل الدراسية

الأحد 14 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الباحة والطائف.. قرارات جديدة بتعليق الدراسة الحضورية غدًا

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء 5:17 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

بالتفاصيل.. اختصاصات المركز الوطني للتفتيش والرقابة

أخبار السعودية 4:45 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. 13 قرارًا حكوميًا عاجلًا وأسعار الدواجن واللحوم والدوام الشتوي بالمدارس

F8pF__DXcAAFgIk 4:06 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن المركز الوطني للتفتيش والرقابة

أخبار السعودية 4:38 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. بشرى لحاملي الإقامة المميزة وأقصى دخل لدعم حساب المواطن

اقرأ أيضا

تعليم عسير
10:08 م السبت، 28 أكتوبر 2023

تعليم عسير: تعليق الدراسة الحضورية غداً

أمطار شرق مكة
9:53 م السبت، 28 أكتوبر 2023

حتى مساء الغد.. تنبيه من الأرصاد على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم

Capture
9:08 م السبت، 28 أكتوبر 2023

مطار الملك عبدالعزيز يوجه رسالة مهمة لجميع المسافرين

Capture
8:42 م السبت، 28 أكتوبر 2023

لحظة إنقاذ أحد العالقين في سيول وادي نعمان شرق مكة المكرمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الرادارات
2:04 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. صور الرادارات تحذر من سيول خلال ساعات على 8 مناطق

تعليق الدراسة
8:01 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. بالتفاصيل.. تعليق الدراسة حضوريًا اليوم في هذه المناطق

أمطار المملكة 4
7:31 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

منها الرياض ومكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على معظم المناطق

حب التعلم لدى الطفل
6:30 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

10 طرق لغرس حب التعلم لدى أطفالك منذ الصغر

مخاطر حرب غزة
5:15 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

من بينها النفط.. كيف تؤثر الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي؟

رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
2:33 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

"الشؤون الدينية" توضّح سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين الشريفين