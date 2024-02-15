القبض على 38 مخالفًا قطعوا المسيّجات ودخلوا مناطق محظورة

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قال المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي، إن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهماتها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة حائل، قبضت على 38 مخالفًا لنظام البيئة.





القبض على 38 مخالفًا لنظام البيئة



غرامة 10 آلاف ريال لعدم التقيد بضوابط النظام



5 آلاف ريال عقوبة العبث في سياجات الغطاء النباتي



وسائل التواصل للإبلاغ عن حالات الاعتداء



وقال إن المخالفين قاموا بقطع المسيّجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مؤكدةً أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.وأضافت، أن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى 5 آلاف ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.