الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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القبض على 38 مخالفًا قطعوا المسيّجات ودخلوا مناطق محظورة

الامن البيئي1
القوات الخاصة للأمن البيئي
أ أ
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قال المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي، إن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهماتها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة حائل، قبضت على 38 مخالفًا لنظام البيئة.اضافة اعلان

القبض على 38 مخالفًا لنظام البيئة

وقال إن المخالفين قاموا بقطع المسيّجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

غرامة 10 آلاف ريال لعدم التقيد بضوابط النظام

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مؤكدةً أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.

5 آلاف ريال عقوبة العبث في سياجات الغطاء النباتي

وأضافت، أن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى 5 آلاف ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

وسائل التواصل للإبلاغ عن حالات الاعتداء

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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