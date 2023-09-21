الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

القبض على سارق المركبة ومروج المخدرات والبنجالاديشي.. في الرياض

القبض على
القبض على مواطن سرق مركبة
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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل من أمام احد مراكز الصيانة، أثناء انشغال مالكها بصيانتها.اضافة اعلان
وتم استرداد المركبة وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة


رتب وشعارات أمنية

وضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، أخيراً، مقيماً من الجنسية البنجلاديشية، بحوزته رتب وشعارات أمنية يحملها في مركبته الخاصة.
تمّت مصادرة المضبوطات لمخالفته لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية، وإحالته ومركبته للجهات ذات الاختصاص.
ونُفَّذت هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وشارك في الجولات التفتيشية العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بمكتب العمل بمنطقة الرياض، وشرطة المنطقة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة.


ترويج الإمفيتامين والحشيش

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصاً خاضعة للتنظيم الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية.
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.


الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).
 وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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