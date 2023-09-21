القبض على سارق المركبة ومروج المخدرات والبنجالاديشي.. في الرياض

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل من أمام
احد مراكز الصيانة، أثناء انشغال مالكها بصيانتها.
وتم استرداد المركبة وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
وضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة
منطقة الرياض، أخيراً، مقيماً من الجنسية البنجلاديشية، بحوزته رتب وشعارات أمنية
يحملها في مركبته الخاصة.
رتب وشعارات أمنية
تمّت مصادرة المضبوطات لمخالفته لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية، وإحالته ومركبته للجهات ذات الاختصاص.
ونُفَّذت هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وشارك في الجولات التفتيشية العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بمكتب العمل بمنطقة الرياض، وشرطة المنطقة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة.
وقبضت المديرية العامة
لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة
الحشيش المخدر، وأقراصاً خاضعة للتنظيم الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية.
ترويج الإمفيتامين والحشيش
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية
بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات
صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
الإبلاغ عن المهربين
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).
وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.