القبض على سارق المركبة ومروج المخدرات والبنجالاديشي.. في الرياض

أ أ

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل من أمام احد مراكز الصيانة، أثناء انشغال مالكها بصيانتها. اضافة اعلان

وتم استرداد المركبة وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة





رتب وشعارات أمنية





ترويج الإمفيتامين والحشيش





الإبلاغ عن المهربين

