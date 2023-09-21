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القبض على بنغالي بحوزته بدلاً ورتبًا عسكرية في الرياض

ملابس عسكرية كخالفة
ملابس عسكرية مخالفة
أ أ
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أوقفت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية، بحوزته رتب وشعارات أمنية يحملها في مركبته الخاصة.اضافة اعلان
وتمّت مصادرة المضبوطات لمخالفته لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية، وإحالته ومركبته للجهات ذات الاختصاص.

جولات ضبط الممارسات المخالفة 

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأفادت صحيفة "عكاظ"، أن العديد من القطاعات الحكومية شاركت في الجولات التفتيشية، ممثلة بمكتب العمل بمنطقة الرياض، وشرطة المنطقة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة.

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