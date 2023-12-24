الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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"دبي – الرياض" في المرتبة السادسة..

"القاهرة- جدة" ثاني أكثر الرحلات الجوية ازدحامًا في العالم

السفر من القاهرة إلى جدة
السفر من القاهرة إلى جدة
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جاءت الرحلات بين القاهرة وجدة، من بين أكثر 10 مسارات ازدحامًا في العالم، وفقًا لدليل الخطوط الجوية الرسمية (OAG).اضافة اعلان

"القاهرة- جدة" ثاني أكثر الرحلات الجوية ازدحامًا في العالم

واحتلت الرحلات بين "القاهرة – جدة" ثاني أكثر الرحلات الجوية ازدحامًا في العالم، وحققت 4.8 مليون شخص.
بينما جاءت الرحلة التي تستغرق ساعة واحدة بين سنغافورة وكوالالمبور في ماليزيا أكثر المسارات الدولية ازدحامًا في 2023، ما يؤكد حجم انتعاش حركة السفر الجوي في آسيا في أعقاب جائحة "كوفيد 19".
وقفز عدد المقاعد على متن الطائرة بنسبة 50% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 4.9 مليون، وفقًا لدليل الخطوط الجوية الرسمية (OAG). احتل المسار نفسه المرتبة الثالثة في عام 2022، بينما جاء ثانيًا قبل تفشي الوباء.

دبي – الرياض سادس أكثر الرحلات الجوية ازدحامًا بالعالم

واحتلت الرحلات بين "دبي – الرياض" سادس أكثر الرحلات الجوية ازدحامًا بالعالم، وحققت 4.0 مليون شخص.

دول آسيا تتصدر القائمة

تصدرت دول في آسيا القائمة حيث تأخرت المنطقة عن أوروبا والولايات المتحدة في فتح حدودها.
كانت هناك زيادات هائلة في الرحلات الجوية التي تربط كوريا الجنوبية باليابان وتايلندا.
ومن بين أكثر 10 مسارات ازدحامًا، جاءت الرحلات بين القاهرة وجدة، ونيويورك ولندن، لكن بأقل مقاعد مضافة.
احتلت الرحلات الجوية التي تربط سيول بأوساكا وطوكيو المرتبة الرابعة والخامسة بعدما زادت الطاقة الاستيعابية للطائرة بأكثر من الضعف على تلك المسارات.
بينما تراجعت الرحلات عبر المحيط الأطلسي بين مطاري هيثرو و"جون إف كينيدي" من المركز الرابع إلى المركز الثامن.

أكثر المطارات ازدحامًا على مستوى العالم

أشار دليل الخطوط الجوية الرسمية إلى أن مطار أتلانتا بقي أكثر المطارات ازدحامًا على مستوى العالم في عام 2023. يليه مطار دبي وهانيدا في طوكيو.
أما المطار الوحيد الذي تمكّن مؤخرًا من دخول قائمة أكثر 10 مطارات ازدحامًا هذا العام، فكان مطار قوانغتشو في الصين والذي احتل المركز العاشر، وكان قد جاء في المركز الـ16 في عام 2022، وفقًا لدليل الخطوط الجوية الرسمي.
أكثر مطارات العالم ازدحامًا لعام 2023:
1 – أتلانتا هارتسفيلد جاكسون - 61.2 مليون مقعد.
2 -دبي الدولي – 56.5 مليون مقعد.
3 – طوكيو هانيدا – 52.7 مليون مقعد.
4 – هيثرو لندن – 49.4 مليون مقعد.
5 – دالاس فورت ورث – 48.1 مليون مقعد.
6 – دينفرو إنترناشيونال – 46.7 مليون مقعد.
7 - إسطنبول – 46.4 مليون مقعد.
8 – لوس أنجلوس الدولي – 44.5 مليون مقعد.
9 – شيكاغو أوهير – 43.7 مليون مقعد.
10 - قوانغتشو – 43.4 مليون مقعد.

الرحلات الدولية الأكثر ازدحامًا في العالم 2023

1 – كوالالمبور – سنغافورة 4.9 مليون.
2 – القاهرة – جدة 4.8 مليون.
3 – هونج كونج – تايبيه 4.6 مليون.
4 - سيؤول إنتشيون – أوساكا كانساي 4.2 مليون.
5 – سيؤول إنتشيون – طوكيو ناريتا 4.2 مليون.
6 – دبي – الرياض 4.0 مليون.
7 – جاكرتا – سنغافورة 3.9 مليون.
8 – مطار جون إف كينيدي نيويورك – هيثرو 3.9 مليون.
9 – بانكوك – سنغافورة شانغي 3.5 مليون.
10 – بانكوك – سيؤول إنتشيون 3.4 مليون.

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