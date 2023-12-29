"الفوزان" يوضح حكم طلب المدد من الأموات أنبياءً وعبادًا صالحين (فيديو)

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كشف الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم طلب المدد من الأموات سواء كانوا أنبياء أوعبادا صالحين.

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حكم طلب المدد من الأموات



وأوضح في مقطع نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه لا يجوز طلب المدد من الأموات، لا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا غيرهم.وأضاف أن طلب المدد إنما يكون من الله سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فيجوز الاستعانة به فيما بقدر عليه إذا كان حيًا حاضرًا.





لا يجوز طلب المدد من الأموات





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💡حكم طلب المدد من الأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين💡

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انشرها ليعم النفع وتلقى الأجر

تنفيذ pic.twitter.com/SvinJsRfqI 🎙الشيخ #صالح_الفوزان 💡حكم طلب المدد من الأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين💡انشرها ليعم النفع وتلقى الأجرتنفيذ #مشروع_كبار_العلماء December 28, 2023

وأكد أن الميت والغائب لا يُطلب منهما شيء، وأن طلب المدد من الأموات من الأنبياء وعباد الله الصالحين فهذا غير جائز.