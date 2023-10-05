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صحيفة تواصل الالكترونية

الفريق الطبي: إتمام المرحلة الـ5 من عملية فصل التوأم التنزاني

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التوأم التنزاني
أ أ
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أعلن الفريق الطبي المشرف على عملية فصل التوأم السيامي التنزاني"حسن وحسين"، أنه أتم المرحلة الأصعب وهي الـ 5 من العملية وهي فصل المسالك البولية.اضافة اعلان

الفريق بدأ مرحلة مهمة تحتاج إلى دقة

وقال رئيس الفريقق الطبي د. عبد الله الربيعة، أن الفريق بدأ مرحلة مهمة تحتاج إلى دقة من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" وهي السادسة.

مرحلة فصل الجهاز التناسلي والبولي

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن الفريق بدأ منذ ساعة مرحلة حساسة وهي مرحلة فصل الجهاز التناسلي والبولي، وأن كله ثقة في فريقه الطبي الذي سيسجل المنجز رقم 59.

انتهاء المرحلة الرابعة وفصل الكبد

وقبل ساعات، أكد الربيعة، انتهاء الفريق من المرحلة الـ 4 في وقت قليل، مبينًا أن هذا مؤشر إيجابي بعد فصل الكبد.

عملية معقدة تستغرق 16 ساعة

وأضاف أن عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" معقدة والوقت المتوقع لعملية الفصل 16 ساعة ومتفائلون بتسجيل نجاح آخر للمملكة.

نسبة الخطورة في العملية

وأكد أن نسبة الخطورة في عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" 35% وتعتبر عالية الخطورة، والجميع كلهم ثقة بقدرات فريقنا الطبي.

انتهاء المرحلة الأولى من العملية

وأكد استشاري جراحة أطفال د. محمد النمشان انتهاء المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" دون حدوث مضاعفات للأطفال.

وضع التوأم السيامي مستقر

وقال رئيس فريق التخدير د. نزار الزغيبي، إن وضع التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" مستقر ومطمئن ونحن الآن في المرحلة الرابعة.



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