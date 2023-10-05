الفريق الطبي: إتمام المرحلة الـ5 من عملية فصل التوأم التنزاني

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أعلن الفريق الطبي المشرف على عملية فصل التوأم السيامي التنزاني"حسن وحسين"، أنه أتم المرحلة الأصعب وهي الـ 5 من العملية وهي فصل المسالك البولية. اضافة اعلان





الفريق بدأ مرحلة مهمة تحتاج إلى دقة



مرحلة فصل الجهاز التناسلي والبولي



انتهاء المرحلة الرابعة وفصل الكبد



عملية معقدة تستغرق 16 ساعة



نسبة الخطورة في العملية



انتهاء المرحلة الأولى من العملية



وضع التوأم السيامي مستقر



وقال رئيس الفريقق الطبي د. عبد الله الربيعة، أن الفريق بدأ مرحلة مهمة تحتاج إلى دقة من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" وهي السادسة.وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن الفريق بدأ منذ ساعة مرحلة حساسة وهي مرحلة فصل الجهاز التناسلي والبولي، وأن كله ثقة في فريقه الطبي الذي سيسجل المنجز رقم 59.وقبل ساعات، أكد الربيعة، انتهاء الفريق من المرحلة الـ 4 في وقت قليل، مبينًا أن هذا مؤشر إيجابي بعد فصل الكبد.وأضاف أن عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" معقدة والوقت المتوقع لعملية الفصل 16 ساعة ومتفائلون بتسجيل نجاح آخر للمملكة.وأكد أن نسبة الخطورة في عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" 35% وتعتبر عالية الخطورة، والجميع كلهم ثقة بقدرات فريقنا الطبي.وأكد استشاري جراحة أطفال د. محمد النمشان انتهاء المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" دون حدوث مضاعفات للأطفال.وقال رئيس فريق التخدير د. نزار الزغيبي، إن وضع التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" مستقر ومطمئن ونحن الآن في المرحلة الرابعة.