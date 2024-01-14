الفرق بين المعلم الموظف وصاحب الرسالة

أ أ
أكد الكاتب الدكتور عبدالعزيز بن سعود العمر، على
وجود فارق كبير بين المعلم الموظف، والمعلم صاحب الرسالة، خاصة عند تقييم أداء كل
منهما مع الطلاب داخل الفصول الدراسية.
المعلم الموظف.. والمعلم صاحب الرسالةوقال الدكتور العمر في مقاله المنشور بصحيفة "الجزيرة"
اليوم الأحد، إن كل المعلمين يؤدون عملهم من خلال وقوفهم اليومي أمام طلابهم،
والتحدث إليهم ومعهم والتفاعل المنتج معهم.
وأضاف، لكن هذا الأداء لا يظهر للأسف غالبًا بالجودة التي يأملها التربويون المحترفون، وبشكل عام يمكن القول إن عمل المعلم يكون في أفضل حالاته عندما يؤديه باعتباره رسالة سامية.
التعليم رسالة سامية تنطلق من قناعات مهنيةوتابع د. العمر، وتنطلق الرسالة السامية من
قناعات مهنية متجذرة لديه، ويكون هذا العمل في أسوأ حالاته عندما يؤديه المعلم
باعتباره وظيفة محكومة ومقننة بدخل معين وبزمن محدد.
وأكد العمر على أن عمل المعلم باعتباره رسالة تحكمه قيم أخلاقية رفيعة، ومبادئ مهنية إنسانية سامية، ترتقي فوق العائد المادي لجهود المعلم المتدفقة، بل وتتجاوز وقتها الذي يحدده النظام،
المعلم الموظف يفتقر للروح والحماسوأشار إلى أن أداء المعلم يوصف حينئذ بأنه
عطاء متدفق لا يتوقف بانتهاء وقت محدد ولا يقنن وفق العائد المادي لعمله.
ونوه إلى أن هناك للأسف معلمون يؤدون عملهم باعتباره وظيفة يؤديها المعلم بصورة ميكانيكية آلية تفتقر إلى الروح والحماس من أجل تحقيق الاتقان، أما عندما يؤدي المعلم عمله باعتباره رسالة فإن أداءه ينطلق من إيمانه برقي وسمو ما يؤديه من عمل يبتغي به خيري الدنيا والآخرة.