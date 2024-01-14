الفرق بين المعلم الموظف وصاحب الرسالة

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أكد الكاتب الدكتور عبدالعزيز بن سعود العمر، على وجود فارق كبير بين المعلم الموظف، والمعلم صاحب الرسالة، خاصة عند تقييم أداء كل منهما مع الطلاب داخل الفصول الدراسية. اضافة اعلان





المعلم الموظف.. والمعلم صاحب الرسالة



التعليم رسالة سامية تنطلق من قناعات مهنية



المعلم الموظف يفتقر للروح والحماس



صاحب الرسالة يبحث عن رضا ضميره



وقال الدكتور العمر في مقاله المنشور بصحيفة "الجزيرة" اليوم الأحد، إن كل المعلمين يؤدون عملهم من خلال وقوفهم اليومي أمام طلابهم، والتحدث إليهم ومعهم والتفاعل المنتج معهم.وأضاف، لكن هذا الأداء لا يظهر للأسف غالبًا بالجودة التي يأملها التربويون المحترفون، وبشكل عام يمكن القول إن عمل المعلم يكون في أفضل حالاته عندما يؤديه باعتباره رسالة سامية.وتابع د. العمر، وتنطلق الرسالة السامية من قناعات مهنية متجذرة لديه، ويكون هذا العمل في أسوأ حالاته عندما يؤديه المعلم باعتباره وظيفة محكومة ومقننة بدخل معين وبزمن محدد.وأكد العمر على أن عمل المعلم باعتباره رسالة تحكمه قيم أخلاقية رفيعة، ومبادئ مهنية إنسانية سامية، ترتقي فوق العائد المادي لجهود المعلم المتدفقة، بل وتتجاوز وقتها الذي يحدده النظام،وأشار إلى أن أداء المعلم يوصف حينئذ بأنه عطاء متدفق لا يتوقف بانتهاء وقت محدد ولا يقنن وفق العائد المادي لعمله.ونوه إلى أن هناك للأسف معلمون يؤدون عملهم باعتباره وظيفة يؤديها المعلم بصورة ميكانيكية آلية تفتقر إلى الروح والحماس من أجل تحقيق الاتقان، أما عندما يؤدي المعلم عمله باعتباره رسالة فإن أداءه ينطلق من إيمانه برقي وسمو ما يؤديه من عمل يبتغي به خيري الدنيا والآخرة.وأضاف، عندما يؤدي المعلم عمله باعتباره وظيفة فهو غالبًا يبحث عن إرضاء رئيسه ومصلحته الشخصية، في المقابل عندما يؤدي المعلم عمله باعتباره رسالة فهو يبحث عن رضا ضميره وفق ما يؤمن به من قيم.