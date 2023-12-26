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كشف رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، محمد بن سليمان العجاجي عن الفرق بين الأمر الملكي، والأمر السامي، والمرسوم الملكي، والتوجيه الملكي. اضافة اعلان





الأمر الملكي



الأمر السامي



المرسوم الملكي



التوجيه الملكي



وقال العجاجي في مقابلة مع برنامج "في الصورة" على فضائية "روتانا خليجية"، إن الأمر الملكي هو الذي يصدر من الملك منفردًا، وبإرادة منفردة.وأوضح أن المرسوم الملكي يصدر من الملك إما بعد دراسته في السلطة التنظيمية، مجلس الوزراء، مجلس الشورى، أو بعد دراسته من مجلس الوزراء فيما يختص بمجلس الوزراء، مثل الميزانية.وأضاف رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، أن الأمر الملكي ينقسم إلى نوعين، أمر ملكي تشريعي، مثل الموافقة على الأنظمة الأساسية، وأمر ملكي تنفيذي، مثل الأوامر الملكية التي تصدر بالتعيينات في حالة الأمراء والوزراء، وأعضاء النيابة، والعسكريين وغيرها.وأشار إلى أن الأمر الملكي التشريعي يعتبر أقوى وأعلى الأدوات التنظيمية في المملكة.وبين العجاجي أن الأمر السامي هو الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه وفقًا لاختصاصاتهم النظامية.وأشار إلى أن المرسوم الملكي هو الذي يصدر من الملك، إما بناءً على ما تختص به السلطة التنفيذية مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى مثل الاتفاقيات، أو بعد دراسة مجلس الوزراء، ونص النظام على صدور مرسوم ملكي مثل الميزانية.وأوضح رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، أن التوجيه الملكي كأداة نظامية يكون في المسائل الإجرائية غالبًا، والتي لا ينص النظام على صدورها بأمر من الملك، في الشؤون الداخلة في الاختصاص الملكي.