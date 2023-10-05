الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز

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تنتهي، اليوم الخميس، فترة التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز، والتي
أعلنت عنها الجامعة يوم الأحد الماضي، واستمرت عملية التقديم لها لمدة 4 أيام.
وكانت جامعة الملك عبد العزيز قد أعلنت عن طرح عدد (84) وظيفة بمسمى (معيد)
للرجال والنساء حملة البكالوريوس في مختلف التخصصات.
84 وظيفة لحملة البكالوريوس
وقالت إن الوظائف المعلن عنها للمواطنين فقط، وبنظام التعاقد الرسمي وعن طريق المسابقة الوظيفية على النحو التالي:
معيد (للرجال والنساء)
المسمى الوظيفي
- إدارة الأعمال
التخصصات المطلوبة
- الإدارة العامة
- القانون العام
- القانون الخاص
- العلوم السياسية
- الموارد البشرية
- التسويق
- التأمين
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- تخصصات العلوم
- علوم الأحياء (الاحياء الدقيقة)
- الفيزياء
- الجيوماتكس
- الزراعة والتربة
- الثروة المعدنية والصخور
- الكيمياء البحرية
- التاريخ والآثار
- الانتاج المرئي والمسموع
- الأزياء والنسيج
- الاعتدال والأمن الفكري
- إدارة الفعاليات والمناسبات
- إدارة الضيافة
- إدارة السفر والسياحة
- الكائنات الدقيقة الطبية
- الطب والجراحة (علم الأدوية)
- تمريض الأطفال
- تمريض باطني وجراحي
- الصحة النفسية
- العناية المركزة
- تمريض الطوارئ
- العلاج الوظيفي
- العلاج التنفسي
- علاج علل السمع والتخاطب
- هندسة التعدين
- هندسة الطيران
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- تقنية المعلومات الصحية
- الموانئ والنقل البحري
- الملاحة البحرية
- الهندسة البحرية
- التشريح
- الهوية
الوطنية
الوثائق المطلوبة عند التقديم
- وثيقة التخرج.
- كشف الدرجات المعتمدة.
- شهادات الدورات واللغة والدبلومات إن وجدت.