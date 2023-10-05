الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز

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تنتهي، اليوم الخميس، فترة التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز، والتي أعلنت عنها الجامعة يوم الأحد الماضي، واستمرت عملية التقديم لها لمدة 4 أيام. اضافة اعلان





84 وظيفة لحملة البكالوريوس





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