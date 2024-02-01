الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الغطاء النباتي" يوقع اتفاقية مع "بنك التنمية" لتمويل مهن وفرص استثمارية بيئية

1000032556
اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتعزيز التعاون المشترك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتعزيز التعاون المشترك، والعمل بين الطرفين على تنظيم آلية دعم وتمويل مشاريع جديدة في تنمية الغطاء النباتي ودعم الاستثمار البيئي في مناطق المملكة كافة.اضافة اعلان

الاستفادة من منتجات البنك التمويلية، 

 وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى دعم وتمكين العاملين والمرخصين المهنين المؤهلين للاستفادة من منتجات البنك التمويلية، وتسهيل آلية استقبال طلبات التمويل من العملاء المرشحين أو المهتمين المؤهلين في مشاريع زيادة الغطاء النباتي وأعمال التشجير والاستثمار البيئي.
 وتضمنت الاتفاقية الربط التقني المشترك بين مركز "الغطاء النباتي" وبنك التنمية الاجتماعية، عبر منصات تسهم في تسريع آلية العمل وسرعة حصول المتقدم على التمويل المناسب لبدء ممارسة العمل الحر، في عدد من المهن والمجالات والفرص الاستثمارية التي سيقوم مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بطرحها ضمن مجالات التمويل.
 ودعمًا لأعمال التشجير وامتدادًا للرقعة الخضراء, وقع المركز مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية بهدف العمل التكاملي لزيادة الغطاء النباتي.
 مما يُذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

اقرأ أيضا

كرات الثلج.. شاهد تساقط أمطار متجمده على طريف وحزم الجلاميد

"نزاهة": استعادة أراض مملوكة للدولة بمليارات الريالات (فيديو)

9 نصائح تهدئك وقت الغضب

أخبار السعودية.. مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر فبراير وفوائد التأمين على عقود العمالة المنزلية

شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية في أول يوم سريان للخدمة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

images
2:59 م الخميس، 01 فبراير 2024

لهذا السبب.. الدفاع المدني يشدد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال داخل المنازل

حساب المواطن - التسجيل
2:58 م الخميس، 01 فبراير 2024

بالفيديو.. طريقة وخطوات تقديم اعتراض مالي في برنامج "حساب المواطن"

وزارة العدل
2:33 م الخميس، 01 فبراير 2024

وزارة العدل تطلق نماذج جديدة للتوثيق

وزارة المالية
2:32 م الخميس، 01 فبراير 2024

المالية تطلق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة تحت اسم "صح"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مساند العمالة المنزلية
10:15 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. سريان خدمة  التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند اليوم

الشيخ سعد الخثلان
5:15 م الخميس، 01 فبراير 2024

امرأة أدت صلاة الاستسقاء.. هل يشرع لها قلب عباءتها كالرجل؟

مساند العمالة المنزلية
4:42 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.. الرسوم والإجراءات

رابت - الراتب - ريال -
4:25 م الخميس، 01 فبراير 2024

بشرى سارة.. إيداع معاش مستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية اليوم

ابشر
3:03 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. أبشر توضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال

1020239131943131323133
2:07 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. خطوات ورابط التأمين على عقود العمالة المنزلية مع بدء تطبيق الخدمة