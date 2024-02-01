"الغطاء النباتي" يوقع اتفاقية مع "بنك التنمية" لتمويل مهن وفرص استثمارية بيئية

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وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتعزيز التعاون المشترك، والعمل بين الطرفين على تنظيم آلية دعم وتمويل مشاريع جديدة في تنمية الغطاء النباتي ودعم الاستثمار البيئي في مناطق المملكة كافة. اضافة اعلان



الاستفادة من منتجات البنك التمويلية،



وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى دعم وتمكين العاملين والمرخصين المهنين المؤهلين للاستفادة من منتجات البنك التمويلية، وتسهيل آلية استقبال طلبات التمويل من العملاء المرشحين أو المهتمين المؤهلين في مشاريع زيادة الغطاء النباتي وأعمال التشجير والاستثمار البيئي.



وتضمنت الاتفاقية الربط التقني المشترك بين مركز "الغطاء النباتي" وبنك التنمية الاجتماعية، عبر منصات تسهم في تسريع آلية العمل وسرعة حصول المتقدم على التمويل المناسب لبدء ممارسة العمل الحر، في عدد من المهن والمجالات والفرص الاستثمارية التي سيقوم مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بطرحها ضمن مجالات التمويل.



ودعمًا لأعمال التشجير وامتدادًا للرقعة الخضراء, وقع المركز مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية بهدف العمل التكاملي لزيادة الغطاء النباتي.



مما يُذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.