"الغطاء النباتي" يطرح فرصًا استثمارية موسمية بمتنزهات الباحة

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طرح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرصًا استثمارية موسمية في المتنزهات الوطنية بمنطقة الباحة أمام المستثمرين في القطاعين الحكومي والخاص. اضافة اعلان





الفرص الاستثمارية



بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي



تحسين جودة الحياة



وأوضح المركز أن الفرص الاستثمارية تشمل: فعاليات التخييم، وتنظيم الجولات السياحية، والأنشطة الرياضية والعائلية، والضيافة، وإقامة الفعاليات والمهرجانات، داعيًا الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار إلى تقديم الطلبات إلكترونيًّا، مع إرفاق البيانات المطلوبة، وتشمل: اسم المستثمر، وفكرة المشروع، بيانات التواصل، نوع النشاط، إضافة إلى المنطقة المختارة.وكشف المركز عن بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في منتزه وادي الخيطان, ومنتزه ناوان الوطني, منتزه وادي عليب.ويعمل مركز "الغطاء النباتي" على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية، وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.