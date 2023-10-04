الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"الغطاء النباتي" يطرح فرصًا استثمارية موسمية بمتنزهات الباحة

WhatsApp-Image-2022-11-29-at-2.22.38-PM-1400x935
فرص استثمارية موسمية بمنتزهات الباحة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

طرح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرصًا استثمارية موسمية في المتنزهات الوطنية بمنطقة الباحة أمام المستثمرين في القطاعين الحكومي والخاص.اضافة اعلان

الفرص الاستثمارية

 وأوضح المركز أن الفرص الاستثمارية تشمل: فعاليات التخييم، وتنظيم الجولات السياحية، والأنشطة الرياضية والعائلية، والضيافة، وإقامة الفعاليات والمهرجانات، داعيًا الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار إلى تقديم الطلبات إلكترونيًّا، مع إرفاق البيانات المطلوبة، وتشمل: اسم المستثمر، وفكرة المشروع، بيانات التواصل، نوع النشاط، إضافة إلى المنطقة المختارة.

بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي

 وكشف المركز عن بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في منتزه وادي الخيطان, ومنتزه ناوان الوطني, منتزه وادي عليب.

تحسين جودة الحياة


 ويعمل مركز "الغطاء النباتي" على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية، وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضا

شركة المياه الوطنية
12:23 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"المياه الوطنية" تنجز 4 مشاريع للخدمات البيئية بالدمام والأحساء

لقاح الانفلونزا
11:31 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"سعود الطبية".. هذه الفئات الأكثر حاجة لأخذ مصل الإنفلونزا

679789887
11:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي

درجات الحرارة
10:52 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

43 في الأحساء والدمام.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

اقرأ أيضا

الذهب يخسر 3 ريالات جديدة.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً

الجوازات: لا يحق لمن خرج ولم يعد دخول المملكة إلا بعد 3 سنوات هجرية

مجانًا.. صندوق التنمية البشرية يعلن عن أهم 9 دورات مطلوبة لسوق العمل

إعلان مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذا التوقيت

إحالة أي مشروع قيمته 200 مليون ريال فأكثر إلى مركز التخصيص لدراسته

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

ممارسة النشاط البدني لكبار السن 10:43 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

وقاية من أمراض مميتة.. ممارسة كبار السن للنشاط البدني تضمن جودة الحياة

قطع الأشجار 4:54 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

السجن 10سنوات والغرامة 30 مليونًا لمخالفي تنظيم الاحتطاب

الامن البيئي 2:44 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

احذر .. هذا التصرف يكلفك غرامة 3 آلاف ريال

اقرأ أيضا

تاكسي جدة
8:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

محطاته وطاقته.. كل ما تريد معرفته عن تاكسي جده البحري

F7igtupWMAAuM95
7:44 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

خبير طقس يُحذر من حالة مطرية ورياح مغبرة على 6 مناطق

حصص البدنية
7:26 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

5 عوامل للأمن والسلامة في حصص "البدنية" بالمدارس

سحب رعدية ممطرة
7:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

منها مكة وتبوك.. "الأرصاد" يتوقع سماء غائمة وسحبًا ممطرة على معظم المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ضريبة-القيمة-المضافة-1
12:08 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

حساب المواطن - ريال - راتب - التمويل العقاري للأفراد في السعودية - العقارات - عقار
11:59 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

خطوات الحصول على قرض الـ 150 ألف ريال من سكني

طفلك يغضب ويشتم
11:26 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

كيف تحمي طفلك من الصداقات السامة؟.. تعرف على طرق اكتشافها والتعامل معها

679789887
11:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي

قطعة-ارض-سكني
10:03 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

تنويه جديد من سكني حول فتح التسجيل للمطلقات

أهم 10
9:42 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التسجيل في اختبار الرخصة المهنية و"مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"