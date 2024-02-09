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"الغطاء النباتي" يزرع 80 ألف شجرة محلية في متنزه أبا سمري بالرياض

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
أ أ
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أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، زراعة 80 ألف شجرة محلية في متنزه أبا سمري الوطني بمحافظة مرات بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

 البرنامج الوطني للتشجير لزراعة 10 مليارات شجرة

وأوضح أن الأشجار من أنواع (الطلح، والسدر البري، والسدر البلدي، والغاف، والرديانة، والأرطى، والغضا)، وذلك ضمن أعمال البرنامج الوطني للتشجير لزراعة 10 مليارات شجرة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

"الغطاء النباتي" يزرع 80 ألف شجرة محلية في الرياض

وتوزعت مواقع التشجير في العديد من المواقع ضمن مساحة المتنزه التي يبلغ إجماليها أكثر من 196 مليون متر مربع؛ والتي سيتم ريها بالكامل باستخدام المياه المعالجة، ووصلت إجمالي المساحة المزروعة حتى الآن إلى أكثر من 9 ملايين متر مربع.

فيما يواصل المركز مشروعه بهدف الوصول إلى المستهدف بزراعة 280 ألف شجرة محلية في المتنزه، الذي يعد أحد المتنزهات البرية في منطقة الرياض، ويتميز بـ (الكثبان الرملية، والأودية، والشعاب، والأراضي المنبسطة والسهلة، والروضات كروضة أبا سمري وروضة مليحة والشبيكة).

تنمية الغطاء النباتي في كافة المتنزهات

ويستهدف المركز من خلال مشاريعه المتنوعة؛ تنمية الغطاء النباتي في كافة متنزهات مناطق المملكة، بهدف تعزيز الاستثمار والخدمات المقدمة للجمهور، وطرح الفرص الاستثمارية المؤقتة، إضافة إلى إطلاق أكثر من مبادرة مجتمعية وتطوعية للتشجير والتنظيف وغيرها، كما يستقبل محبي التخييم والكرفانات بصورة سنوية.

تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة 

يُذكر أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.

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