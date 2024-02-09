"الغطاء النباتي" يزرع 80 ألف شجرة محلية في متنزه أبا سمري بالرياض

أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، زراعة
80 ألف شجرة محلية في متنزه أبا سمري الوطني بمحافظة مرات بمنطقة الرياض.
البرنامج الوطني للتشجير لزراعة 10 مليارات شجرةوأوضح أن الأشجار من أنواع
(الطلح، والسدر البري، والسدر البلدي، والغاف، والرديانة، والأرطى، والغضا)، وذلك
ضمن أعمال البرنامج الوطني للتشجير لزراعة 10 مليارات شجرة؛ تحقيقًا لمستهدفات
مبادرة السعودية الخضراء.
"الغطاء النباتي" يزرع 80 ألف شجرة محلية في الرياضوتوزعت مواقع التشجير في العديد من المواقع ضمن مساحة المتنزه
التي يبلغ إجماليها أكثر من 196 مليون متر مربع؛ والتي سيتم ريها بالكامل باستخدام
المياه المعالجة، ووصلت إجمالي المساحة المزروعة حتى الآن إلى أكثر من 9 ملايين
متر مربع.
فيما يواصل المركز مشروعه بهدف الوصول إلى المستهدف بزراعة 280 ألف شجرة
محلية في المتنزه، الذي يعد أحد المتنزهات البرية في منطقة الرياض، ويتميز بـ
(الكثبان الرملية، والأودية، والشعاب، والأراضي المنبسطة والسهلة، والروضات كروضة
أبا سمري وروضة مليحة والشبيكة).