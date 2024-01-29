"الغطاء النباتي" يزرع 12 ألف شجرة سدر بلدي في روضة غسلة بمحافظة شقراء

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أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشروع أعمال التشجير في روضة غسلة بمحافظة شقراء بزراعة 12 ألف شجرة محلية من نوع "السدر البلدي". اضافة اعلان





زراعة 12 ألف شجرة سدر بلدي في روضة غسلة بمحافظة شقراء



تنفيذ مشاريع التشجير في كافة مناطق المملكة



ويأتي ذلك ضمن أعمال البرنامج الوطني للتشجير لزراعة 10 مليارات شجرة؛ تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.وتوزعت أعمال مشروع التشجير في الروضة على مساحة إجمالية بلغت 585 ألف متر مكعب، وأوضح المركز أن ري هذه الأشجار سيتم باستخدام المياه المجددة.وتتميز الروضة بتوسطها المحافظة ومراكزها إضافة إلى قربها من الكثبان الرملية الذهبية من عدة جهات، ما يجعلها وجهة جاذبة للمتنزهين وهواة الرحلات البرية.ويواصل المركز تنفيذ مشاريع التشجير في كافة مناطق المملكة، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى الإسهام في زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر بالمملكة، إضافة تحفيز المشاركة المجتمعية بتوفير عديد من الفرص التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي ونشر الوعي، بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية وصولاً إلى بيئة خضراء مستدامة.يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ فضلاً عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.