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"الغذاء والدواء": ضبط وحجز 2800 كلجم من المعجنات المجمدة مجهولة المصدر في جدة

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الهيئة العامة للغذاء والدواء
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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2800 كلجم من المنتجات الغذائية "معجنات مجمدة" مجهولة المصدر داخل منشأة غذائية في مدينة جدة.اضافة اعلان

ضبط وحجز 2800 كلجم من المعجنات المجمدة بجدة

وأوضحت “الهيئة” أنه من خلال عمليات الرصد والتقصي تم تتبع سيارة نقل أغذية مجمدة لا تحمل اسم منشأة تجارية تتوقف أمام مطاعم ومحال تجارية وتقوم بإنزال كراتين غير مخصصة لحفظ المنتجات عند هذه المواقع.

وبتتبع وسيلة النقل حتى وصولها إلى منشأة غذائية، اتضح أنها تخزّن معجنات مجمدة بكميات كبيرة داخل هذه الكراتين وتقوم بتغليفها بأكياس بلاستيكية شفافة دون أي بيانات خاصة بالصانع أو المكونات الغذائية أو تواريخ الصلاحية.

حجز المنتجات المخالفة واستدعاء ممثل المنشأة 

وأشارت إلى أنه تم حجز المنتجات المخالفة، واستدعاء ممثل المنشأة لسماع أقواله ومعرفة مصدر هذا المنتجات وموقع تجهيزها، وذلك تمهيدًا لتطبيق الغرامة بعد استكمال الإجراءات النظامية وفق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

استمرار عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية والتفتيشية الدورية

وتهدف عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية والتفتيشية الدورية، التي تنفذها “الهيئة” على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى حماية السوق من المنتجات مجهولة المصدر حرصًا على صحة المستهلك وسلامته، وذلك من خلال التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها.
ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد "19999"، أو عبر تطبيق “طمنّي”.

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