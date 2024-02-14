"الغذاء والدواء" ترصد 11 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال شهر يناير

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مخالفات خلال شهر يناير من العام 2024 ، على 11 منشأة صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي.

وخالفت المنشآت عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.





رصد 11 صيدلية لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال يناير



نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية



تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص



وسائل الإبلاغ عن المنشآت المخالفة



وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا 3 منشآت صيدلية لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و3 منشآت، لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق.ورصدت 4 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، ومنشأة لم تلتزم بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.وأشارت إلى أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية التي بلغت أكثر من 391 ألف ريال.وبحسب هيئة الغذاء والدواء، يُلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.ونوهت إلى أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا أو إلغاء الترخيص.ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".