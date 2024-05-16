العمل على قدم وساق.. الطيران المدني: إنشاء 6 مطارات جديدة بالمملكة

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كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، أن الهيئة تعمل على إنشاء مطارات جديدة.

وصرح الدعيلج في مقابلة له مع "العربية Business"، أن هناك ستة مطارات جديدة للطيران العام في المملكة.



إنشاء مطارات جديدة بالمملكة:



الشحن الجوي في المملكة:



وأوضح أن ما تم تحقيقه في عام 2023 كانت أرقاما غير مسبوقة، وأن استراتيجية الطيران تستهدف زيادة أعداد المسافرين في المملكة من 100 مليون مسافر إلى أكثر من 150 مليونا.وأضاف أيضا أن الهدف الثاني للاستراتيجية يتمثل في زيادة الربط الجوي من حوالي 100 محطة مباشرة إلى أكثر من 250 محطة مباشرة بحلول 2030.أيضا نوّه إلى استهداف مضاعفة السعة الاستيعابية للشحن الجوي في المملكة، ومضاعفة الطاقة التصميمية لمستودعات الشحن إلى 4.5 مليون طن.وأشار إلى أن عدد المحطات المباشرة التي تطير لها الناقلات الوطنية أو الأجنبية من مطارات المملكة من 99 محطة إلى 148 محطة في عام 2023.كما كشف في حديثه قائلا: "حققنا رقماً قياسياً لأعداد المسافرين في 2023 عند 112 مليون مسافر بزيادة 26%".