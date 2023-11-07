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العلماء يحذرون: جدري القرود ينتشر على نطاق واسع في العالم

جدري القرود
جدري القرود
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أفادت دراسة جديدة أن فيروس جدري القرود كان ينتقل في السابق من القوارض إلى البشر فقط، لكنه بات الآن ينتشر بين الناس.
ورصد باحثون في دراسة خضعت لمراجعة النظراء، وجود 42 بديلاً للفيروس في غضون ثلاث إلى أربع سنوات، وهو "عدد كبير بشكل غير متوقع".اضافة اعلان
وفي مارس 2022، تفشى مرض جدري القرود بين البشر، إبان جائحة كوفيد. - 19
ويشير الباحثون إلى أن جدري القرود "ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، وبالتالي في جميع أنحاء العالم"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

انتشار جدري القرود بين البشر

تشير التقديرات إلى أن فيروس جدري القرود ينتشر بين البشر منذ عام 2016، مما يعني أن إدارته الفيروسية تتطلب تحديثًا فوريًا.
وبما أن الفيروس لم يعد مجرد مرض حيواني المنشأ، فإنه ينقسم إلى سلالات جديدة نتيجة للتفاعلات المستمرة مع جهاز المناعة البشري.
قال مؤلفو الدراسة: "إن هذه الملاحظات حول انتقال فيروس MPXV (جدري القرود) تمثل تحولًا أساسيًا في النموذج المتصور لوبائيات فيروس MPXV باعتباره مرضًا حيوانيًا".
وأضافوا: "(إنها) تسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة رسائل الصحة العامة حول فيروس MPXV بالإضافة إلى إدارة تفشي المرض ومكافحته."

طريقة العدوى

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن جدري القرود هو مرض معدٍ يمكن أن يسبب "طفحًا جلديًا مؤلمًا وتضخم الغدد الليمفاوية والحمى".
ويمكن لأي شخص أن يصاب بالعدوى إذا لمس أو قبل أو مارس الجنس مع شخص مصاب.
وحتى لمس الأغطية والملابس الملوثة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بجدري القرود.

أعراض جدري القرود

وتشمل أعراض جدري القرود ما يلي:
الحمى
إلتهاب الحلق
الصداع
آلام العضلات
ألم في الظهر
طاقة منخفضة
تورم العقد الليمفاوية
الآفات الجلدية في راحتي اليدين وأخمص القدمين والوجه والفم والحنجرة والفخذ والمناطق التناسلية والشرج.

تفشي عالمي لجدري القرود

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك تفشيًا عالميًا لمرض جدري القرود في الفترة من 2022 إلى 2023.
وقالت إنه "تم إعلان تفشي جدري القرود على مستوى العالم كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا في 23 يوليو 2022".
وأوضحت أن "المراقبة والتشخيص والإبلاغ عن المخاطر وإشراك المجتمع تظل أساسية لوقف تفشي المرض والقضاء على انتقال جدري القرود من إنسان إلى آخر في جميع السياقات."
ونشرت الدراسة في الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في 2 نوفمبر 2023 .

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