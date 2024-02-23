العظمى 37 بمكة.. دفء عام وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 37 في مكة المكرمة و35 المدينة المنورة، وأقلها 6 درجات في القريات شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في جدة وبيردة، و32 في جازان وبيشة، و31 في زادي الدواسر والقنفذة وينبع، جدة وجازان والقنفذة وينبع، و29 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 6، وطريف وعرعر والقريات 8، والباحة 9، وسكاكا والباحة وتبوك ورفحاء 10 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع استقرار الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع هبوب رياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.