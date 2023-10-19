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صحيفة تواصل الالكترونية

"العدل": صرف 14 مليون ريال للمستفيدين من صندوق النفقة

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صرف 14 مليون ريال للمستفيدين من صندوق النفقة
أ أ
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أعلن صندوق النفقة التابع لوزارة العدل، عن صرف أكثر من 14 مليون ريال كنفقات إلى نحو 14 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، خلال الربع الأول من العام الهجري 1445 هـ.اضافة اعلان

خدمات الصندوق تغطي أكثر من 111 مدينة ومحافظة

 وأفادت الوزارة أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 111 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة كافة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.


تقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة

 وأبانت أن الصندوق أتاح خدماته للمستفيدين عبر موقع إلكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث جرى تطوير المنصة الإلكترونية للصندوق ما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.
 وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق بالدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.


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