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"العدل": إنجاز نحو 6 ملايين عملية عبر مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى

وزارة العدل
وزارة العدل
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أنجزت وزارة العدل أكثر من 6.2 مليون عملية لتدقيق وتهيئة صحائف الدعوى الواردة إلى جميع المحاكم عبر مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى منذ تدشينهما.اضافة اعلان

سرعة إنهاء القضايا

وأطلقت وزارة العدل، مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى لتعزيز ودعم التحول للقضاء المؤسسي، بهدف تحسين جودة المخرجات القضائية وسرعة إنهاء القضايا.

ويسهم المركزان في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، وفقًا لـ"عكاظ".

إنجاز 6.2 مليون عملية

وأنجز مركز تدقيق الدعاوى، أكثر من 5.7 مليون عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة لجميع المحاكم، فيما أنجز مركز تهيئة الدعاوى أكثر من 536 ألف عملية.

مسار الدعوى

ويعمل في المركزين أكثر من 500 موظف وموظفة، إذ يتلقى مركز تدقيق الدعاوى صحيفة الدعوى المقدمة إلكترونياً للتأكد من سلامتها واكتمالها.
بعد ذلك تنتقل الدعوى بشكلها النموذجي إلى مركز تهيئة الدعاوى، الذي بدوره يعد القضية لتنظرها الدائرة القضائية.

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