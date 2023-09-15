"العتيبي" يكشف عن 5 معايير لرفع كفاءة مكاتب الاستقدام

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قال الدكتور حمود العتيبي، المستثمر في قطاع الاستقدام، إن هناك 1200 شركة ومكتب استقدام بالمملكة، استقطبت الكثير من المواطنين ووفرت فرص عمل كريمة لهم. اضافة اعلان





معايير رفع الكفاءة



وكشف في مقابلة مع فضائية "روتانا خليجية" عن المعايير التي وضعتها وزاة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع من كفاءة هذه المنشآت، ومنها:- أن تكون نسبة قبول العقود العمالة المنزلية المسائية متوسطها 50 في المئة مقارنة ببقية العقود.-ألا يتجاوز متوسط إلغاءات العقود، لاتنجاوز 12.5 في المئة.-أن يكون متوسط تقييم المكتب في منصة "مساند" 3.-أن تكون نسبة عقود العمالة المتأخرة في الوصول بعد الـ 90 يومًا لاتتجاوز 14 في المئة.-أن يكون متوسط العقود الخارجية ثلاث دول على الأقل.