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العامة للمنافسة تعلن عن عقوبات بحق عدد من المؤسسات.. التفاصيل

الهيئة العامة للمنافسة
الهيئة العامة للمنافسة
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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن تفاصيل العقوبات المقررة على مؤسسة محمد حسن محمد شتران للمقاولات العامة ومؤسسة سايد الأعمال للمقاولات العامة لمخالفتهما نظام المنافسة في المنافسات والمشاريع.اضافة اعلان

قرارات الهيئة العامة للمنافسة


وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "إنه بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية
المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وهو ما تحظره الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ.

وتابع البيان: "أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، وأحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في وبعد جمع نظام المنافسة.

وبناء عليه أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة مؤسسة محمد حسن محمد شتران للمقاولات العامة ومؤسسة سايد الأعمال للمقاولات العامة ، وقررت معاقبتهما لثبوت مخالفتهما الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ، والتي نصت على الآتي: 
تحظر الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية - إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة،
وبخاصة ما يأتي:
- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

فرض غرامة مالية


وتضمن القرار، إيقاع غرامة مالية قدرها (1,915,000) مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف ريال على مؤسسة محمد حسن محمد شتران للمقاولات العامة مع نشر القرار على نفقتها.
وكذلك غرامة مالية قدرها (1,233,000) مليون ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف ريال على مؤسسة سايد الأعمال للمقاولات العامة مع نشر القرار على نفقتها، وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار بالقضية رقم (4735) لعام 1444هـ والقضية رقم (7081) لعام 1444هـ.
هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

كما تدعو الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني:
"اضغط هنا".


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