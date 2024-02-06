العامة للمنافسة تعلن عن عقوبات بحق عدد من المؤسسات.. التفاصيل

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن تفاصيل العقوبات المقررة على مؤسسة محمد حسن محمد شتران للمقاولات العامة ومؤسسة سايد الأعمال للمقاولات العامة لمخالفتهما نظام المنافسة في المنافسات والمشاريع. اضافة اعلان





قرارات الهيئة العامة للمنافسة



فرض غرامة مالية

