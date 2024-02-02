العالم في أسبوع.. صلاحيات جديدة لمديري المدارس وتقديم موعد الاختبارات

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً - محليًا
14 قرارًا مهمًا في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في الرياض.
ولي العهد وأمير الكويت يستعرضان تطوير العلاقات ومواجهة التحديات
صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للمملكة، فيما يلي نصه:
رشوة وتزوير وغسيل أموال.. "نزاهة" تُحقق مع 360 شخصًا وتوقف 149 بعدة وزارات
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر يناير 2024م اختصاصاتها ومهماتها من خلال 2181 جولة رقابية، والتحقيق مع 360 مشتبهين بهم.
تفاصيل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمديري المدارس
قررت وزارة التعليم، منح مديري المدارس صلاحيات واسعة، ومساءلتهم على نتائج الطلاب بالاختبارات المحلية والدولية والتحصيلية.
"نزاهة": استعادة أراض مملوكة للدولة بمليارات الريالات (فيديو)
كشف متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين عن استعادة أراض مملوكة للدولة تقدر قيمتها بمليارات الريالات.
توجيه لـ "أرامكو" بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية عند 12 مليون برميل يوميًا
أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا.
"التعليم" تقرر تقديم موعد بداية الاختبارات إلى هذا الموعد
قررت وزارة التعليم، بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445 الخميس 15 من فبراير، كأول فصل دراسي تبدأ فيه الاختبارات نهاية الأسبوع.
سريان خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتبارًا من الخميس، تطبيق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند.
"الإحصاء": الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة يتجاوز 762 مليار ريال
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 م في المملكة، إضافة إلى نشرة الربع الثالث 2023م.
حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية
أعلن حساب المواطن، يوم الأحد الماضي، عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024).
ما حقيقة تعرض طالبة سعودية للاعتداء اللفظي والجسدي في أمريكا؟ سفارة المملكة توضح
أوضحت السفارة السعودية في أمريكا والقنصلية العامة في هيوستن، حقيقة تعرض طالبة سعودية للاعتداء اللفظي والجسدي في أمريكا.
جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة بالرياض
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حُكم حد الحرابة في عدد من الجناة بمنطقة الرياض، فيما يلي نصه:
"السديس" في خطبة صلاة الاستسقاء: لا تيأسوا ولا تقنطوا وأبشروا واستبشروا بالخير
قال خطيب المسجد الحرام، عبد الرحمن السديس في خطبة صلاة الاستسقاء: لا تيأسوا ولا تقنطوا وأبشروا واستبشروا بالخير.
انتحال الألقاب أو ارتداء الأزياء الخاصة جريمة.. تعرف على عقوبتها (فيديو)
كشف أستاذ القانون المدني الدكتور فؤاد الشعيبي، أن انتحال صفة غير حقيقية، أو ارتداء زي جهة لا ينتمى إليها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ثانيًا - دوليًابعد أمريكا .. 5 دول غربية تقرر وقف دعم "الأونروا"
انضمت المزيد من الدول إلى الولايات المتحدة وأستراليا في وقف تمويل وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة العاملة في غزة، بعد اتهام دولة الاحتلال لبعض موظفيها بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر الماضي.
مجاعة على الأبواب في غزة.. "الأونروا": وقف العمليات الإنسانية نهاية فبراير
أعلنت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم (الخميس) أنها ستضطر على الأغلب لوقف عملياتها في حلول نهاية فبراير الحالي في غزة.
اليونيسف: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الأمراض
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن أطفال قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان متواصل براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر الماضي، معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض.
البرهان: لا عملية سياسية في السودان قبل إنهاء "تمرد الدعم السريع"
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه "لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية في البلاد إلا بعد الانتهاء من هذا التمرد (الدعم السريع) الذي يواجه الدولة".
يلتهم 35 طن غذاء لكل كيلو متر مربع.. الجراد الأصفر يغزو دولة عربية
تعرضت الحدود المصرية للغزو من قبل أسراب من الجراد والتي جاءت من السودان عبر مدن حلايب وشلاتين وغيرها.
منظمات إسلامية تضع خطة عمل لمنع الإساءة للقرآن بهولندا
أعلنت منظمات إسلامية في هولندا، أنها تسعى إلى منع الاعتداءات المتكررة على القرآن الكريم، من أجل الحفاظ على السلم الديني في البلاد.
هل تنفصل تكساس عن أمريكا؟ تفاصيل وأسباب أزمتها مع إدارة بايدن
صراع أمريكي جديد ينضم إلى بؤر الصراعات والحروب التي تخوضها على أكثر من صعيد، ولكن هذا الصراع يحتدم داخل الحدود الأمريكية بين ولاية تكساس وإدارة بايدن بسبب المكسيك.
كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز جديدة
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الغربي الجمعة.
بقضية جديدة.. سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق 14 عامًا
أصدرت محكمة مكافحة الفساد في إسلام آباد حكما على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، الأربعاء بالسجن 14 عاما في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة.