الطيران المدني: على مقدمي خدمات الطيران استيفاء المتطلبات والتراخيص بدءا من هذا الموعد

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دعت هيئة الطيران المدني جميع مقدمي الخدمات في قطاع الطيران المدني بالمملكة لاستيفاء المتطلبات الواردة في أحكام اللوائح الاقتصادية واستصدار التراخيص الاقتصادية وفق النماذج الجديدة اعتبارًا من اليوم 30/10/2023. اضافة اعلان





خدمات الطيران المدني



طلبات التصحيح



وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، ندعو جميع مقدمي الخدمات في قطاع الطيران بالمملكة العربية السعودية لاستيفاء المتطلبات الواردة في أحكام اللوائح الاقتصادية واستصدار التراخيص الاقتصادية وفق النماذج الجديدة.وأضافت أن ذلك سيكون اعتباراً من 30 / 10 / 2023م ، وحتى 30 / 3 / 2024م، مؤكدة على أهمية الامتثال للأحكام الواردة في اللوائح الاقتصادية المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) (588) وتاريخ 6 / 9 / 2023م.وأشارت هيئة الطيران، المدني، إلى أنه يتم تقديم طلبات التصحيح عبر البريد الالكتروني للإدارة العامة للتراخيص الاقتصادية بقطاع السياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية في الهيئة العامة للطيران المدني من خلال البريد الإلكتروني: