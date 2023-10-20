"الطيران المدني" تُصنّف مقدِّمي خدمات النقل الجوي لشهر سبتمبر

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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر أغسطس الماضي، التي بلغت (1626) شكوى، اضافة اعلان

وأصدرت الهيئة، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر سبتمبر 2023م.





الخطوط السعودية



ورصد المؤشرُ أنَّ الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى، بواقع (39) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر سبتمبر وصلت إلى 100%.

طيران ناس

وحلَّ طيران ناس ثانيًا بواقع (66) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.





طيران أديل



وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى (111) شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 65، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر سبتمبر.

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي





6 مليون مسافر سنويًا



وأوضحت الهيئة أنَّ مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر سبتمبر الماضي، أشارَ إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة.وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

مطار الأمير سلطان الدولي





مطار نجران



كما حصل مطار الأمير سلطان الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا.وجاء مطار نجران في المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية، أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر بواقع 2 شكوى وبنسبة معالجة 100%.

اختيار مقدم الخدمة المناسب



وبيَّنَت هيئة الطيران المدني، أنَّ إصدارَ التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة) يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب.

فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة.

يُذكر أنَّ الهيئةَ وفَّرَت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية:

مركز الاتصال الموحد (8001168888)، وخدمة (واتس آب) على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني.