الطلاب يواصلون أداء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الثاني وإعلان النتائج غدًا

أ أ
يواصل الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم الثلاثاء، أداء الاختبارات التحريرية نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ.
رابع أيام الاختباراتويعد اليوم هو الرابع قبل الأخير من اختبارات الفصل الدراسي الثاني التي بدأها الطلاب الخميس بعد أن قررت وزارة التعليم تبكير موعدها لتكون 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.
ويؤدي أكثر من 6 ملايين في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، الاختبارات في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة.
أعمال التصحيحوتعمل المدارس على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اليومي في نظام (نور) الإلكتروني للمواد أولاً بأول، وعدم تأخير أعمال كنترول الاختبارات؛ وذلك لضمان إظهار النتائج بنهاية دوام يوم الأربعاء القادم، وقبل بدء إجازة يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي، وفقًا لتنبيهات الوزارة.
خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني عبر منصة نورومع نهاية دوام يوم غد الأربعاء، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لأكثر من 6 ملايين طالب في 33 ألف مدرسة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج نظام نور 1445:
-الدخول إلى منصة نور (من هنا).
-تسجيل الدخول عن طريق كتابة الرقم القوم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق.
-من خلال القائمة الرئيسية للنظام، قم بالنقر على (نتائج الطلاب).
-اختيار المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب (ابتدائي – متوسط – ثانوي).
-تسجيل رقم الهوية المخصص للطالب والنقر على استعلام أو بحث.
-ستظهر جميع نتائج الطالب في كل المواد أمامك.