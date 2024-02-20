الطلاب يواصلون أداء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الثاني وإعلان النتائج غدًا

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يواصل الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم الثلاثاء، أداء الاختبارات التحريرية نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ.





رابع أيام الاختبارات



أعمال التصحيح



خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني عبر منصة نور

