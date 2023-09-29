"الطرق" تبدأ في المرحلة الأخيرة من طريق جدة ـ مكة المباشر

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أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن البدء في المرحلة الأخيرة من طريق جدة مكة المباشر.

وقالت الهيئة في تغريدة على "إكس"، إنه إسهاما في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة يستمر العمل على مشروع الطريق المباشر بين جدة ومكة المكرمة. اضافة اعلان





اختصار زمن الرحلة إلى 35 دقيقة





30 مليون معتمر في 2030





تنفيذ المشروع على 4 مراحل



ويهدف الطريق الجديد إلى تحسين جودة الطرق والارتقاء بخدماتها، واختصار معدل زمن الرحلة إلى 35 دقيقة.ويعمل الطريق إلى ، تسهيل انتقال المعتمرين والحجاج، وتقليل الازدحام خاصة على طريق الحرمين ، وربط مطار الملك عبد العزيز بمكة.تتواصل جهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة الذي يستهدف الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030؛ ويلعب الطرق دوراً محورياً في تحقيق ذلك.ويجري تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرّمة المباشر، الذي يبلغ طوله 73 كم، ويتضمّن أربع حارات في كل اتجاه، لتحسين جودة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة.ويسهم المشروع في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، وخدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرّمة.وينقسم المشروع إلى أربع مراحل يجري العمل على تنفيذها؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى البالغ طولها 7 كم 83 %، ووصلت في المرحلة الثانية 85 % من طول يبلغ 19 كم.وارتفعت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 27 كم إلى 100 %، بينما لا تزال المرحلة الرابعة من المشروع التي يصل طولها إلى 20 كم تحت الترسية.