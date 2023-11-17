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"الطرق" تؤكد على أهمية التقيد بتعليمات السلامة مع إجازة نهاية الفصل الأول

الهيئة العامة للطرق
الهيئة العامة للطرق
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أوضحت الهيئة العامة للطرق أن الحوادث تزداد بنحو 15% عن غيرها من أيام السنة في الإجازات، حيث أكدت أهمية التقيّد بتعليمات السلامة تزامناً مع الإجازة.اضافة اعلان


أهمية الالتزام بالسرعة النظامية

وأهمية ربط حزام الأمان، سواءً للسائق أو باقي ركاب المركبة، مع أهمية الالتزام بالسرعة النظامية، والابتعاد عن استخدام الأجهزة المحمولة أثناء القيادة.
وشددت الهيئة على أهمية وضع الأطفال في كراسيهم المخصصة، لما لذلك من أثر كبير على سلامتهم، كما أكدت على ضرورة فحص الإطارات ومختلف أدوات المركبة للتأكد من سلامتها.


أخذ قسط كافي من النوم

مع التأكد من توفر كافة أدوات السلامة في المركبة، مشيرةً إلى أهمية أخذ قسط كافي من النوم قبل السفر، محذرةً من القيادة أثناء الأمطار.
 الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق اعتمدت من مجلس الوزراء في أغسطس الماضي؛ بهدف تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، من خلال وضع السياسات والمعايير والاشتراطات اللازمة التي تضمن الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق.


تحقيق مستهدفات إستراتيجية القطاع

 كما تعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، وتستهدف خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.

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