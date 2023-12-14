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الطاقة الذرية: نموذج المملكة الرقابي يؤكد جاهزيتها لبرامجها النووية

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التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي يزور المملكة حالياً.

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذريةاضافة اعلان

وأثناء زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمملكة، التي تهدف إلى الاطلاع على أحدث التقنيات والإجراءات ذات العلاقة بقطاع الطاقة النووية والإشعاعية في المملكة، قام بزيارة للمختبرات الرقابية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، استقبله خلالها الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى، وتُعدّ هذه المختبرات المعتمدة من قبل شبكة الوكالة الدولية ALMERA وسيلة مهمة لدعم الهيئة في قيامها بمسؤولياتها الرقابية وفق أهدافها المتعلقة بحماية الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة، وتقدير مستوى المواد النووية في تحقيق بعض التزامات المملكة الدولية.

كما اطّلع غروسي على مركز عمليات الطوارئ النووية الذي يشتمل على منصات مختلفة منها: منصة تلقي البلاغات الدولية عن الحوادث النووية USEI، والمنصة الوطنية لشبكة الرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر التي ترتبط بالشبكة الدولية لمركز عمليات الطوارئ في الوكالة IRMIS، ومنصة دعم اتخاذ القرار ومحاكاة الحوادث النووية وسحابة التلوث الإشعاعي المرتبط بالرصد المناخي الدقيق بشكلٍ يساعد على اتخاذ قرارات الإجراءات الوقائية الاستباقية بناء على توقعات تداعيات التلوث الإشعاعي.

جاهزية المملكة لبدء برامجها النووية

وأكد مدير عام الوكالة خلال الزيارة أن النموذج المتين الذي تضطلع به المملكة في الشأن الرقابي يؤكد جاهزيتها لبدء برامجها النووية لإنتاج الطاقة، ويعزز دور المنظومة الدولية وتكاملها.
كما زار مدير عام الوكالة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واستعرض مع الرئيس التنفيذي للمدينة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، التعاون القائم بين الجهتين، الذي أسهمت الوكالة من خلاله في دعم بناء الكفاءات البشرية في المملكة في مجالات الطاقة الذرية، والتقنيات النووية والإشعاعية، ومشاريع التعاون التقني، وبعثات الخبراء الداعمة لمهمات المدينة في توطين صناعة الطاقة النووية في المملكة، وكذلك إسهام منسوبي المدينة في دعم الوكالة في برامجها المختلفة، لخدمة الدول الأعضاء، وتفعيل وتطوير ما تنشره الوكالة، من إرشادات ووسائل تساعد الدول في تأسيس البنية التحتية النووية اللازمة لإدخال الطاقة النووية.
كما شملت الزيارة جولة على معرض مشكاة التفاعلي، أحد مبادرات المدينة الذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول علوم وتقنيات وتطبيقات الطاقة الذرية والمتجددة، من خلال برامج إثرائية وتفاعلية متنوعة.

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