الضمان الصحي: تغطية تكاليف جراحة معالجة السمنة المفرطة.. وهذه قيمة المبلغ

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أكد مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة الضمان الصحي تغطي تكاليف عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة.





تكاليف عمليات جراح السمنة اضافة اعلان



وأوضح المجلس، عبر حسابه في منصة إكس : "أن تغطية التكلفة تصل في حدها الأقصى إلى 15 ألف ريال، وذلك خلال مدة الوثيقة".وأشار مجلس الضمان الصحي إلى أن نسبة التحمُّل 0 إلى 20 %، والحد الأقصى للمشاركة في الدفع هو ألف ريال.



وكان المجلس قد أوضح أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية تغطي 7 لقاحات ضمن الإجراءات الوقائية، وتشمل التطعيمات الموسمية، ورعاية الأمومة والطفولة، إضافة إلى اللقاحات الطبية للبالغين، ولقاح التيتانوس، والدفتيريا.

كما تغطي الوثيقة لقاح السعال الديكي اللاخلوي، ولقاح المكورات الرئوية.





تغطية تكاليف أشعة الرنين المغناطيسي





الكشف عن سرطان الثدي





أرقام التأمين الصحي



لتوفير حياة صحية سليمة؛ تغطي وثيقة الضمان الصحي تكاليف عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة.#الضمان_يضمنك#مجلس_الضمان_الصحي pic.twitter.com/lr7DOIjpzV — مجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI) November 8, 2023

وأشار مجلس الضمان الصحي إلى أن الوثيقة تغطي تكاليف أشعة الرنين المغناطيسي إذا استدعت الضرورة الطبية إجراءها.مؤكدا أنه لا يوجد حد فرعي لتغطية مصاريف أشعة الرنين المغناطيسي، فهي مغطاة حتى الحد الأقصى للوثيقة.كما تغطي وثيقة الضمان الصحي تكاليف الكشف عن سرطان الثدي عن طريق ماموجرام أشعة الثدي.8.1 ملايين موظف مستفيد.3.6 ملايين تابع مستفيد.5731 عدد مقدمي الرعاية.25 شركة تأمين مؤهلة.