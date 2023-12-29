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الصين تنتج أول قمر صناعي يوفر خدمات الإنترنت الفضائي

اقمار صناعية
الأقمار الصناعية
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تكثف الصين من جهودها لتعزيز مكانتها في سوق الأقمار الصناعية التجارية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا هامًا في التكنولوجيا، وسط التنافس المتصاعد مع الولايات المتحدة.اضافة اعلان

الصين تنتج أول قمر صناعي تجاري

ووفقًا لبيان حكومي، أنتج مصنع "جي 60 ستارلينك"، والذي يركز على إنتاج وتطبيقات الأقمار الصناعية التجارية والمدعوم من حكومة "شنجهاي"، أول قمر صناعي تجاري، بحسب "أرقام".

تشغيل 108 قمر صناعي في 2024

وقالت حكومة المدينة، إنه بحلول عام 2024، سيطلق المصنع ويشغل ما لا يقل عن 108 أقمار صناعية لتقديم الخدمات التجارية، وسيبني سلسلة صناعية كاملة يمكنها المنافسة عالميًا بحلول عام 2027.

شركة صينية تنتج 300 قمر صناعي سنويا

وأوضح "تساو جين" المدير العام لشركة "شنجهاي جيسي ايروسبيس تكنولوجي"، المملوكة للدولة والتي تأسست عام 2022 لتشغيل مصنع "جي 60 ستارلينك"، أنه من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية 300 قمر صناعي سنويًا.

إنتاج قمر صناعي كل 36 ساعة

وأضاف "تساو" أنه في ظل قدرات الإنتاج الضخم للمصنع، سيتم تقليل الوقت اللازم لبناء قمر صناعي واحد من حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر إلى يوم ونصف، لكن الجدول الزمني لا يزال أقل من معدل الإنتاج اليومي البالغ ستة أقمار صناعية بواسطة "ستارلينك" الأمريكية.

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