الصين تنتج أول قمر صناعي يوفر خدمات الإنترنت الفضائي

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تكثف الصين من جهودها لتعزيز مكانتها في سوق الأقمار الصناعية التجارية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا هامًا في التكنولوجيا، وسط التنافس المتصاعد مع الولايات المتحدة. اضافة اعلان





الصين تنتج أول قمر صناعي تجاري



تشغيل 108 قمر صناعي في 2024



شركة صينية تنتج 300 قمر صناعي سنويا



إنتاج قمر صناعي كل 36 ساعة



ووفقًا لبيان حكومي، أنتج مصنع "جي 60 ستارلينك"، والذي يركز على إنتاج وتطبيقات الأقمار الصناعية التجارية والمدعوم من حكومة "شنجهاي"، أول قمر صناعي تجاري، بحسب "أرقام".وقالت حكومة المدينة، إنه بحلول عام 2024، سيطلق المصنع ويشغل ما لا يقل عن 108 أقمار صناعية لتقديم الخدمات التجارية، وسيبني سلسلة صناعية كاملة يمكنها المنافسة عالميًا بحلول عام 2027.وأوضح "تساو جين" المدير العام لشركة "شنجهاي جيسي ايروسبيس تكنولوجي"، المملوكة للدولة والتي تأسست عام 2022 لتشغيل مصنع "جي 60 ستارلينك"، أنه من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية 300 قمر صناعي سنويًا.وأضاف "تساو" أنه في ظل قدرات الإنتاج الضخم للمصنع، سيتم تقليل الوقت اللازم لبناء قمر صناعي واحد من حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر إلى يوم ونصف، لكن الجدول الزمني لا يزال أقل من معدل الإنتاج اليومي البالغ ستة أقمار صناعية بواسطة "ستارلينك" الأمريكية.