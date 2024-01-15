"الصناعة": 65 % من رخص التعدين لمواد البناء

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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 2341 رخصة تعدينية جديدة حتى نهاية شهر نوفمبر 2023.





65 % من رخص التعدين لمواد البناء اضافة اعلان



منطقة الرياض تستحوذ على صدارة الرخص التعدينية



أنواع الرخص



ومن بين هذه الرخص 1513 رخصة محاجر مواد بناء، تمثل ما نسبته 65% من الرخص التعدينية، وذلك وفق تقرير صادر عن الوزارة.وأوضح التقرير أن عدد رخص الاستكشاف بلغت 586 رخصة، وعدد رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة السارية بلغت 186 رخصة، ورخص الاستطلاع بلغت 33 رخصة، و23 رخصة فائض خامات معدنية، وفقًا لصحيفة "الوطن".وأفاد التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ580 رخصة.تلتها المنطقة الشرقية 398 رخصة، منطقة مكة المكرمة 393 رخصة، تلها المدينة المنورة 241 رخصة، منطقة عسير 177 رخصة، منطقة تبوك 134 رخصة، منطقة القصيم 70 رخصة، منطقة جازان 70 رخصة، منطقة حائل 55، منطقة نجران 58 رخصة، رخصة منطقة الحدود الشمالية 27 رخصة، منطقة الجوف 25 رخصة.وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 عاما، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".والزم نظام الاستثمار التعديني كل طالب رخصة تعدين أو رخصة منجم صغير أو رخصة الأغراض العامة أن يضمن في طلبه دراسـة الأثر البيئي والاجتماعي، وخطة إعادة تأهيل الموقع والإغلاق وفق ما تحدده اللوائح، ويلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة، أو أي ضرر بيئي آخر وفق ما تحدده اللوائحويكون اعتماد دراسـة الأثر البيئي من الجهة المختصة نظاما عن البيئة في المملكة خلال 60 يومًا من تسليم الدراسة وللوزير زيادة المدة لبعض الأنشطة التعدينية.