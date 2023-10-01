"الصناعة" تصدر 136 ترخصيا صناعيا خلال شهر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 136 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر
أغسطس 2023.
وتوزعت التراخيص على عدد من الأنشطة الصناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ29 ترخيصًا، ونشاط صنع المعادن اللافلزية الأخرى بـ 21 ترخيصًا.
ويأتي في المرتبة الثالثة نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ15 ترخيصًا، وكذلك نشاط صنع الورق ومنتجاته بـ 12 ترخيصًا، وصنع منتجات المعادن المشكلة بـ 11 ترخيصًا.
بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام
الجاري حتى نهاية شهر أغسطس بلغ 795 ترخيصًا.
استثمارات بـ 1.489 تريليون ريال
ووصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,110 مصانع، بحجم استثمارات بلغ 1.489 تريليون ريال، وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أغسطس بلغ 1.6
مليار ريال، حيث استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال
الشهر نفسه بنسبة 83.09%.
1.6 مليار ريال حجم التراخيص الجديدة
وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 76.47%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ16.18%، ثم المنشآت ذوات الاستثمار المشترك ب 7.35%.
وبيَّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي
بدأت الإنتاج خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 87 مصنعًا؛ بحجم استثمارات يبلغ 1.5
مليارات ريال.
87 مصنعا بدأوا الإنتاج
واستحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 79.31%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 12.64%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8.05%.