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صحيفة تواصل الالكترونية

"الصناعة" تصدر 136 ترخصيا صناعيا خلال شهر

الصناعة
النشاط الصناعي في المملكة
أ أ
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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 136 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أغسطس 2023.
وتوزعت التراخيص على عدد من الأنشطة الصناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ29 ترخيصًا، ونشاط صنع المعادن اللافلزية الأخرى بـ 21 ترخيصًا.اضافة اعلان
ويأتي في المرتبة الثالثة نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ15 ترخيصًا، وكذلك نشاط صنع الورق ومنتجاته بـ 12 ترخيصًا، وصنع منتجات المعادن المشكلة بـ 11 ترخيصًا.


استثمارات بـ 1.489 تريليون ريال

بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس بلغ 795 ترخيصًا.
ووصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,110 مصانع، بحجم استثمارات بلغ 1.489 تريليون ريال، وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.


1.6 مليار ريال حجم التراخيص الجديدة

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أغسطس بلغ 1.6 مليار ريال، حيث استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.09%.
وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 76.47%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ16.18%، ثم المنشآت ذوات الاستثمار المشترك ب 7.35%.


87 مصنعا بدأوا الإنتاج

وبيَّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 87 مصنعًا؛ بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليارات ريال.
واستحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 79.31%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 12.64%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8.05%.


حركة النشاط الصناعي في المملكة

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضّح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة.

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