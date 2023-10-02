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صحيفة تواصل الالكترونية

الصحة تحدد محظورات ومخالفات ممارسة الطب البديل

الصحة
وزارة الصحة
أ أ
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طرحت وزارة الصحة، اللائحة التنظيمية للطب البديل والتكميلي، وذلك عبر منصة استطلاع، بهدف استطلاع الرأي حولها.
وتهدف اللائحة إلى إيجاد نص تنظيمي لتحديد الجهة المختصة بنظر مخالفات أحكام هذه اللائحة (ممارس  -  منشأة) وإمكانية الترخيص لمراكز الطب لبديل داخل المؤسسات الصحية.اضافة اعلان

الحصول على الترخيص

وحظرت اللائحة ممارسة أي نشاط يتعلق بالطب البديل والتكميلي قبل الحصول على الترخيص في تخصصات الطب البديل والتكميلي.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تتوافر في مبنى المنشأة الاشتراطات الصحية والفنية وفقًا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.
وأجازت الترخيص لمنشآت الطب البديل داخل المؤسسات الصحية الخاصة عن طريق المركز الوطني للطب البديل والتكميلي ووفقًا لتنظيم المركز ولائحته التنظيمية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الصحية بالوزارة.

نظام مزاولة المهن الصحية 

وأخضعت اللائحة ممارس الطب البديل والتكميلي للمسؤولية المهنية والجزائية والتأديبية لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.
وخصت اللجان المشكلة بناء على المادة الثامنة والثلاثين من نظام مزاولة المهن الصحية بالنظر في مخالفات ممارسي الطب البديل والتكميلي.
وأخضعت اللائحة المنشآت إلى العقوبات الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.
وأعطت للجان المشكلة بناء على المادة الخامسة والعشرين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصلاحية للنظر في مخالفات منشآت الطب البديل والتكميلي.

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