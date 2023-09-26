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صحيفة تواصل الالكترونية

"الصحة العالمية" تدعو إلى منع منتجات النيكوتين في المدارس لحماية الشباب

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منظمة الصحة العالمية
أ أ
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دعت منظمة الصحة العالمية إلى منع التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية في المدارس، لحماية صحة الشباب والأطفال.

صناعة التبغ تستهدف الشباب بلا هوادةاضافة اعلان

 وأكدت المنظمة في بيان اليوم أن صناعة التبغ تستهدف الشباب بلا هوادة، حيث يبدأ 90% منهم التدخين قبل سن 18 عامًا.
أربعة طرق لتعزيز بيئة خالية من التبغ
 وسلطت المنظمة الدولية، الضوء على أربعة طرق لتعزيز بيئة خالية من التبغ، وهي على النحو التالي:
1 - حظر منتجات النيكوتين والتبغ في حرم المدارس.
2 - حظر بيع منتجات النيكوتين بالقرب من المدارس.
3 - حظر الإعلانات المباشرة وغير المباشرة أو الترويج لمنتجات النيكوتين والتبغ بالقرب من المدارس.
4 - رفض الرعاية أو التعامل مع صناعات التبغ والنيكوتين، مشيرة إلى أن تنفيذ عدد من البلدان هذه السياسات بنجاح من ضمنها المملكة.
ووفق الاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التبغ، فقد تعهدت الدول بخفض الاستهلاك بنسبة 30 %، كهدف عالمى، قبل حلول عام 2025، بالإضافة لوضع الصور التحذيرية على المنتجات بشكل واضح، وفحص وتقييم المحتوى وخاصة النكهات وكمية النيكوتين والمواد السامة مثل النتروزامين والاسيتاثيل.

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