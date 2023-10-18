"الصحة الخليجي" يفوز بجائزتين عالميتين في الإبداع

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فاز مجلس الصحة الخليجي، بجائزتين مرموقتين، في الحفل السنوي لجوائز “Muse Creative Awards” العالمية، وذلك تقديراً للجهود الرائعة التي بذلها المجلس في مجال الصحة العامة. اضافة اعلان

وتُعد هذه الجوائز إحدى أهم الجوائز العالمية التي تكرم الإبداع والابتكار في مجال التسويق والاتصالات.





مخاطر تعاطي المخدرات





الابتزاز الإلكتروني للأطفال





مكانة مجلس الصحة الخليجي





مكتبة المكاسب والإنجازات



وفازت حملة "الوقاية من المخدرات" بمسار منصات التواصل الاجتماعي في فئة الصحة العامة التي تهدف هذه الحملة إلى توعية الجمهور حول مخاطر تعاطي المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية والصحة السليمة.ونجح المجلس أيضًا في الفوز في مسار المسؤولية الاجتماعية عن حملة الابتزاز الإلكتروني للأطفال، حيث تهدف هذه الحملة إلى حماية الأطفال من التهديدات على الإنترنت وتعزيز الوعي بمخاطر التحرش الإلكتروني.وتعزز هذه الجوائز مكانة مجلس الصحة الخليجي كمنظمة مبدعة تسعى جاهدة للتوعية بالقضايا الصحية والاجتماعية المهمة.وتشكل هذه الجوائز تقديراً للجهود المستمرة التي يبذلها المجلس لتحسين جودة الحياة في المنطقة وحماية صحة وسلامة المجتمع.وتُعد إضافة قيمة إلى مكتبة المكاسب والإنجازات التي حققها مجلس الصحة الخليجي، وتؤكد على الأهمية الكبيرة للتوعية والتثقيف في مجالات الصحة العامة.