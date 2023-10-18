الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"الصحة الخليجي" يفوز بجائزتين عالميتين في الإبداع

مجلس الصحة
مجلس الصحة الخليجي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

فاز مجلس الصحة الخليجي، بجائزتين مرموقتين، في الحفل السنوي لجوائز “Muse Creative Awards” العالمية، وذلك تقديراً للجهود الرائعة التي بذلها المجلس في مجال الصحة العامة.اضافة اعلان
وتُعد هذه الجوائز إحدى أهم الجوائز العالمية التي تكرم الإبداع والابتكار في مجال التسويق والاتصالات.


مخاطر تعاطي المخدرات

وفازت حملة "الوقاية من المخدرات" بمسار منصات التواصل الاجتماعي في فئة الصحة العامة التي تهدف هذه الحملة إلى توعية الجمهور حول مخاطر تعاطي المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية والصحة السليمة.


الابتزاز الإلكتروني للأطفال

ونجح المجلس أيضًا في الفوز في مسار المسؤولية الاجتماعية عن حملة الابتزاز الإلكتروني للأطفال، حيث تهدف هذه الحملة إلى حماية الأطفال من التهديدات على الإنترنت وتعزيز الوعي بمخاطر التحرش الإلكتروني.


مكانة مجلس الصحة الخليجي

 وتعزز هذه الجوائز مكانة مجلس الصحة الخليجي كمنظمة مبدعة تسعى جاهدة للتوعية بالقضايا الصحية والاجتماعية المهمة.
وتشكل هذه الجوائز تقديراً للجهود المستمرة التي يبذلها المجلس لتحسين جودة الحياة في المنطقة وحماية صحة وسلامة المجتمع.


مكتبة المكاسب والإنجازات

وتُعد إضافة قيمة إلى مكتبة المكاسب والإنجازات التي حققها مجلس الصحة الخليجي، وتؤكد على الأهمية الكبيرة للتوعية والتثقيف في مجالات الصحة العامة.

اقرأ أيضا

67676
3:26 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة

19_2022-637822559984945088-494
3:15 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

بمشاركة 30 جهة.. انطلاق الملتقى التنسيقي للمؤسسات المعنيّة باللغة العربية

التأمينات الاجتماعية
2:15 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

"التأمينات": مساعدك التأميني يجيب على كل الأسئلة على مدار الساعة

F8sWMI5WwAAY--y
1:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مفاجأة.. ما علاقة الأمطار بفيروس الأنفلونزا؟ خبير أرصاد يوضح

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث وشرط تأجير المسكن المدعوم

تحذير عاجل من ظاهرة فلكية نادرة بأجواء المملكة و9 دول

بدء تطبيق الجزاءات لـ9 مخالفات بلدية في مكة المكرمة

فوز منصتي "سكني وبلدي" بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي

حريق في مستودع بحي الخالدية في الدمام.. والدفاع المدني يتحرك

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب
10:56 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

"تقويم التعليم": تحدد 4 مستويات لتصنيف أداء المدارس

درجات الحرارة
10:16 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أعلاها 39.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

أهم 10
9:56 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الأمراض المعدية بالمدارس وعشرات الشهداء في قصف صهيوني جديد

F8qf1VJWYAAwj-u
8:34 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر من أتربة مثارة على الجوف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

67676
3:26 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة

رابت - الراتب - ريال -
2:28 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مكافأة 7 آلاف ريال.. "السوق المالية" تعلن برنامج تهيئة الخريجين المنتهي بالتوظيف

حساب المواطن - الدعم الشهري
1:53 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

توضيح من حساب المواطن بخصوص الأقساط الشهرية للمستفيدين

F8sWMI5WwAAY--y
1:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مفاجأة.. ما علاقة الأمطار بفيروس الأنفلونزا؟ خبير أرصاد يوضح

أخبار السعودية
1:40 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث وشرط تأجير المسكن المدعوم

F8tVTqFW0AA2M-1
1:16 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من ظاهرة فلكية نادرة بأجواء المملكة و9 دول